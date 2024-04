Orari MotoGP Americhe 2024: diretta su TV8, SKY e NOW del GP di Austin

Il circus del Motomondiale sbarca ad Austin, in Texas, per il Gran Premio delle Americhe, terza prova del Campionato del Mondo. Dopo il discusso incidente nel GP del Portogallo fra Francesco Bagnaia (Ducati) e Marc Marquez (Gresini Racing), entrambi i piloti vogliono recuperare terreno sul leader della classifica iridata Jorge Martin (Pramac Ducati).

Marquez sul circuito di Austin ha già vinto sette volte. Nel 2022, inoltre, ha rimontato dall’ultima alla sesta posizione. In Texas nel 2023 Bagnaia ha vinto la gara Sprint, ma la domenica è caduto mentre era in testa. Un successo per lui significherebbe infliggere un colpo al rivale spagnolo, visto che questo è uno dei tracciati preferiti dell’iberico. Si prospetta tuttavia un weekend “infuocato”.

Orari SKY e NOW MotoGP Americhe 2024

Le prime sessioni di libere a partire dalle 15.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare le prime due sessioni di MotoGP in programma alle 17.40 e alle 21.55. Sabato pomeriggio è tempo di qualifiche, con la classe regina che parte alle 17.45, mentre alle 21.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 18, la Moto2 alle 19.15 e la MotoGP alle 21. Tutto il weekend di Austin sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

Venerdì 12 aprile

Ore 15.55: Moto3 prove libere 1

Ore 16.45: Moto2 prove libere 1

Ore 17.40: MotoGP prove libere 1

Ore 20.15: Moto3 prove libere 2

Ore 21.00: Moto2 prove libere 2

Ore 21.55: MotoGP Pre-qualifiche

Sabato 13 aprile

Ore 15.35: Moto3- prove libere 3

Ore 16.20: Moto2 prove libere 3

Ore 17.05: MotoGP prove libere 3

Ore 17.45: MotoGP qualifiche

Ore 19.45: Moto3 qualifiche

Ore 20.40: Moto2 qualifiche

Ore 21.55: MotoGP Sprint Race

Domenica 14 aprile

Ore 16.35: MotoGP warm up

Ore 18.00: Moto3 gara

Ore 19.15: Moto2 gara

Ore 21.00: MotoGP gara

Orari TV8 MotoGP Americhe 2024

Sabato 13 aprile (diretta)

17:50 MotoGP Qualifiche

19:50 Moto3 Qualifiche

20:45 Moto2 Qualifiche

22:00 MotoGP Sprint

Domenica 14 aprile (diretta)

18:00 Moto3 Gara

19:15 Moto2 Gara

21:00 MotoGP Gara

