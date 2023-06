Orari MotoGP oggi del GP di Germania su TV8, SKY e NOW

Entra nel vivo il Motomondiale con gli orari MotoGP oggi per il GP di Germania 2023 in programma domenica alle 14 su Sky e in streaming su NOW. Oggi Domenica 18 dalle 9.40 il warm up della MotoGP. Poi le gare: alle 11 il via della Moto3 e alle 12.15 la Moto2.

Orari TV8 MotoGP oggi GP Germania

Oggi Domenica 18 giugno – tutto in differita

Ore 14:00: Gara Moto3

Ore 15:15: Gara Moto2

Ore 17:00: Gara MotoGP



Orari Sky e Now MotoGP Germania 2023 in diretta

Oggi Domenica 18 giugno

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10:00 MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11:00 gara Moto3

Ore 12:00 Paddock Live

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14:00 gara MotoGP

Ore 15:00 Zona Rossa

Ore 16:00 Race Anatomy MotoGP

