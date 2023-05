Orari MotoGP oggi TV8 GP Francia 2023 con SKY e NOW

Gli orari di oggi della MotoGP su TV8 per vedere il GP di Francia a Le Mans, con il giorno delle qualifiche, una giornata ricca di emozioni, che includerà anche le gare della Moto E. La Race 1 della Moto E sarà trasmessa in diretta alle ore 12.05 su Sky Sport Uno, mentre la Sprint Race della MotoGP andrà in onda alle ore 14.55, anche in chiaro su TV8. La giornata proseguirà con la conferenza stampa delle qualifiche alle 17 e la Race 2 della Moto E, che verrà trasmessa in differita alle ore 17.30. La gara sarà trasmetta Domenica 14 Maggio alle 17.05 su TV8 mentre in diretta su SKY sarà trasmessa alle 14.

La Griglia di Partenza del GP di Francia di MotoGP

Nelle qualifiche del GP di Francia 2023, Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position con un tempo straordinario alla guida della Ducati ufficiale. Ha preceduto di soli 58 millesimi Marc Marquez, che è tornato in pista dopo un periodo di assenza per infortunio.

Luca Marini completerà la prima fila con la Ducati Mooney VR46. Jack Miller, Jorge Martin e Maverick Vinales occupano la seconda fila, mentre Fabio Quartararo è in difficoltà e partirà addirittura dalla quinta fila. La gara Sprint si svolgerà nel pomeriggio, seguita dal Gran Premio domani. Qui sotto la griglia di partenza completa e la classifica delle qualifiche del GP di Francia 2023 sul circuito di Jerez.

Prima Fila

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Marc Marquez (Honda)

3. Luca Marini (Ducati)

Seconda Fila

4. Jack Miller (KTM)

5. Jorge Martin (Ducati)

6. Maverick Vinales (Aprilia)

Terza Fila

7. Marco Bezzecchi (Ducati)

8. Alex Marquez (Ducati)

9. Johann Zarco (Ducati)

Quarta Fila

10. Brad Binder (KTM)

11. Aleix Espargarò (Aprilia)

12. Augusto Fernandez (KTM)

Quinta Fila

13. Fabio Quartararo (Yamaha)

14. Takaaki Nakagami (Honda)

15. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Sesta Fila

16. Joan Mir (Honda)

17. Franco Morbidelli (Yamaha)

18. Alex Rins (Honda)

Settima Fila

19. Danilo Petrucci (Ducati)

20. Lorenzo Savadori (Aprilia)

21. Jonas Folger (KTM)

Orari MotoGP oggi Francia 2023 Le Mans su TV8

Ecco gli orari delle dirette e delle differite del GP di Francia, tutto in chiaro su TV8.

Sabato 13 Maggio in diretta

13:45. Paddock Pre Sprint MotoGP

15:00: Sprint MotoGP

15:45: Paddock Post Sprint

Domenica 14 Maggio in differita

13:00: Sintesi Race1 e Race2 MotoE

13:30: Paddock Pre Gara Moto 3

14:00: Gara Moto3

15:00: Paddock Pre Gara Moto2

15:15: Gara Moto2

16:15: Paddock Post Gara Moto2

16:30: Grid

17:00: Gara MotoGP

18:00: Zona Rossa

Orari MotoGP oggi Francia 2023 Le Mans su SKY e NOW

Ecco gli orari della programmazione del weekend di MotoGP tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Sabato 13 maggio

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP – anche in chiaro su TV8

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: conferenza stampa qualifiche

Ore 17.30: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 14 maggio

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3 (differita su TV8 alle 14.05)

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: gara Moto2 (differita su TV8 alle 15.20)

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP (differita su TV8 alle 17.05)

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

I nostri consigli in libreria:

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.