Orari MotoGP Oggi Valencia 2021 in diretta TV8, SKY e DAZN

Gli orari della MotoGP Valencia 2021 di oggi in diretta anche su TV8 e come sempre su SKY e DAZN.

Ecco gli orari del GP di Valencia 2021 per vedere in tv su TV8, SKY e DAZN ultima gara di MotoGP di Valentino Rossi.

Orari MotoGP TV8 oggi GP Valencia 2021

Il GP di Valencia 2021 sarà trasmesso in diretta anche su TV8 per quanto riguarda sia le qualifiche del sabato sia le gare della giornata di domenica. Questa la programmazione:

Oggi Sabato 13 novembre

Ore 12:35-12:50 Moto3 Qualifiche

Ore 13:30-14:00 MotoGP Libere 4

Ore 14:10-14:25 MotoGP Qualifiche

Ore 15:10-15:25 Moto2 Qualifiche

Domenica 14 novembre

Ore 11:00: gara Moto3

Ore 12:20: gara Moto2

Ore 14:00: gara MotoGP

Orari MotoGP Valencia 2021 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW:

Oggi Sabato 13 novembre

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Ore 17: conferenza stampa piloti

Ore 18: Paddock Live Show

Domenica 14 novembre

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 18: Race Anatomy MotoGP

Ore 21: Galà MotoGP

Orari MotoGP DAZN GP Valencia 2021

Sabato 13 novembre

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2

Domenica 14 novembre

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up

ore 11.00, Moto3, Gara

ore 12.20, Moto2, Gara

ore 14.00, MotoGP, Gara

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.