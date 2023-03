Orari MotoGP Portogallo 2023 oggi su TV8 e diretta SKY e NOW

Gli orari MotoGP Portogallo 2023 oggi da Portimao per vedere la gara in differita su TV8 alle 17.05, in diretta alle ore 15 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno ed in streaming su NOW.

La griglia di partenza MotoGP Portimao 2023

La griglia di partenza della MotoGP a Portimao 2023 vede in pole il ritorno di Marquez su Honda, Pecco Bagnaia si è garantito la seconda piazza in griglia, mentre a completare la prima fila sarà Jorge Martin, sulla Ducati del team Pramac. La seconda fila vede Oliveira, Miller e Bastianini, che però non partirà per l’infortunio subito durante la Sprint Race, mentre Quartararo partirà solo dall’undicesimo posto e Aleix Espargarò al dodicesimo.

Griglia di partenza MotoGP Portimao 2023

1a Fila 1. M. Marquez 2. Bagnaia 3. Martin Honda Ducati Ducati 2a Fila 4. Oliveira 5. Miller 6. Bastianini Aprilia KTM Ducati 3a Fila 7. Viñales 8. Bezzecchi 9. Marini Aprilia Ducati Ducati 4a Fila 10. Zarco 11. Quartararo 12. A. Espargaro Ducati Yamaha Aprilia 5a Fila 13. A. Marquez 14. Mir 15. Binder Ducati Honda KTM 6a Fila 16. Rins 17. Morbidelli 18. Nakagami Honda Yamaha Honda 7a Fila 19. A. Fernandez 20. R. Fernandez 21. Di Giannantonio GasGas Aprilia Ducati

Orari MotoGP Portogallo Portimao 2023 TV8

Domenica 26 marzo

Ore 14.05: gara Moto3 in differita

Ore 15.20: gara Moto2 in differita su TV8

Ore 17.05: gara MotoGP in differita su TV8

Orari MotoGP Portogallo Portimao 2023 dirette SKY e NOW

Domenica 26 marzo

Ore 10.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11.00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12.00: gara Moto3 – in differita su TV8 dalle 14.05

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.15: gara Moto2 – in differita su TV8 dalle 15.20

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: Grid

Ore 15.00: gara MotoGP – in differita su TV8 dalle 17.05

Ore 16.00: Zona Rossa

Ore 17.00: Race Anatomy MotoGP

