Se avete già fatto la revisione è importante sapere come funziona il bonus revisione auto 2023, le sue caratteristiche, i requisiti richiesti per beneficiarne e le ragioni della sua introduzione da parte del governo italiano. Vediamo insieme le indicazioni su come inoltrare la richiesta del bonus e su quali documenti sono indispensabili per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la revisione dell’auto.

Tutto quello che c’è da sapere sul bonus revisione auto 2023

Il bonus revisione auto 2023 è una agevolazione introdotta dal governo italiano per incentivare la sicurezza stradale. Il bonus prevede un rimborso fisso di 9,95 euro, indipendente dal costo della revisione effettuata. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 31 dicembre 2023.

È importante sottolineare che questo beneficio è accessibile una sola volta per ciascun proprietario, a prescindere dal numero di veicoli posseduti​. Per poter richiedere il bonus revisione auto 2023, è necessario soddisfare determinati requisiti tra cui la regolarità della situazione fiscale dell’intestatario del veicolo, l’avvenuta revisione dell’auto e il possesso di un documento valido per la circolazione.

Bonus revisione auto: quali sono i requisiti per richiederlo?

Per poter richiedere il bonus revisione auto è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici. In primo luogo, l’auto deve essere regolarmente immatricolata in Italia e possedere un documento valido per la circolazione stradale.

La revisione dell’auto deve essere stata effettuata presso un centro autorizzato entro la scadenza prevista dalla normativa vigente. Per conoscere le esatte modalità di richiesta e i requisiti da soddisfare, è possibile consultare il sito Bonus Veicoli Sicuri o rivolgersi direttamente a un centro di assistenza autorizzato.

Come richiedere il bonus: istruzioni e documenti necessari.

Per richiedere il bonus revisione auto 2023, è necessario accedere tramite strumenti di identificazione digitale come SPID, CIE o CNS​​. Il sito ufficiale per la domanda è www.bonusveicolisicuri.it, dove è necessario inserire i propri dati personali e la targa del veicolo per il quale si vuole richiedere il bonus. Una volta verificato che il veicolo ha effettuato la revisione nel 2023, si inserirà l’IBAN per il rimborso​​.

Generalmente, il rimborso viene erogato entro un mese dalla richiesta. In caso di errori nella compilazione della domanda, è possibile annullarla e ripresentarla entro tre giorni; altrimenti, occorre contattare la Motorizzazione Civile.

