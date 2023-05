Orari MotoGP TV8 GP Francia 2023 con diretta SKY e NOW

Gli orari della MotoGP su TV8 per vedere il GP di Francia a Le Mans di domenica 14 Maggio alle 17.05 mentre la gara in diretta su SKY sarà trasmessa alle 14.

Dopo la vittoria di Pecco Bagnaia a Jerez, la MotoGP si prepara al quinto appuntamento della stagione 2023 al Gran Premio di Francia a Le Mans. Il pilota della Ducati è tornato in testa alla classifica di MotoGP e vuole riscattare la caduta dell’anno scorso inseguito da Enea Bastianini. Tuttavia, il suo attuale compagno di squadra non parteciperà all’evento francese. Bastianini ha provato a rientrare dall’infortunio alla scapola destra subito nella prima Sprint dell’anno, ma il dolore era ancora troppo forte, sarà quindi Danilo Petrucci a salire sulla Desmosedici GP.

Marco Bezzecchi, attualmente secondo nel campionato mondiale, dovrà riscattare il weekend deludente a Jerez. Invece, le KTM, terza e quarta nel Mondiale con Brad Binder e Jack Miller, cercheranno di confermare il loro buon rendimento. L’aria di casa potrebbe aiutare Fabio Quartararo, in profonda crisi Yamaha mentre il rientro di Marc Marquez dipenderà dai risultati della TAC al pollice della mano destra e dal suo stato di salute.

Secondo il calendario della MotoGP, il Gran Premio successivo a quello di Le Man è l’appuntamento al Mugello, il Maggio.

Il programma del weekend

Il motomondiale torna in pista giovedì 11 maggio con il Paddock Pass alle ore 14.15 e la conferenza stampa dei piloti MotoGP alle 17.

Venerdì 12 maggio inizieranno le prove libere: alle 8.55 quelle della Moto3, alle 9.45 quelle della Moto2 e alle 10.40 quelle della MotoGP. Nel pomeriggio, alle 14.55, partiranno le prove libere 2 della MotoGP.

Sabato 13 maggio sarà il giorno delle qualifiche, a partire dalle ore 10.45 per la MotoGP. Nel corso della giornata ci saranno anche le gare della Moto E, con Race 1 in diretta alle ore 12.05 su Sky Sport Uno. La Sprint Race della MotoGP, invece, andrà in onda alle ore 14.55, anche in chiaro su TV8. La giornata si concluderà con la conferenza stampa delle qualifiche alle 17 e la Race 2 della Moto E, in differita alle ore 17.30.

Domenica 14 maggio sarà il giorno delle gare: alle ore 11 partirà la Moto3 (in differita su TV8 alle 14.05), seguita dalla Moto2 alle ore 12.15 (in differita su TV8 alle 15.20) e infine la gara della MotoGP alle ore 14 (in differita su TV8 alle 17.05). Nel corso della giornata, ci saranno diversi appuntamenti con il Paddock Live Show e la Zona Rossa, che darà gli aggiornamenti sull’andamento della gara della MotoGP. Infine, alle ore 16, ci sarà il Race Anatomy MotoGP per analizzare nel dettaglio la gara appena conclusa.

Orari MotoGP Francia 2023 Le Mans su TV8

Ecco gli orari delle dirette e delle differite del GP di Francia, tutto in chiaro su TV8.

Sabato 13 Maggio in diretta

10:50: Qualifiche MotoGP

11:45: Post qualifiche MotoGP

12:30: Paddock Pre qualifiche Moto3-Moto2

12:50: Qualifiche Moto3

14:30: Qualifiche Moto2

13:45. Paddock Pre Sprint MotoGP

15:00: Sprint MotoGP

15:45: Paddock Post Sprint

Domenica 14 Maggio in differita

13:00: Sintesi Race1 e Race2 MotoE

13:30: Paddock Pre Gara Moto 3

14:00: Gara Moto3

15:00: Paddock Pre Gara Moto2

15:15: Gara Moto2

16:15: Paddock Post Gara Moto2

16:30: Grid

17:00: Gara MotoGP

18:00: Zona Rossa

Orari MotoGP Francia 2023 Le Mans su SKY e NOW

Ecco gli orari della programmazione del weekend di MotoGP tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Giovedì 11 maggio

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 12 maggio

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.40: paddock live

Ore 12.55: paddock live

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 13 maggio

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.05: Moto E – Race 1 (live su Sky Sport Uno)

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP – anche in chiaro su TV8

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: conferenza stampa qualifiche

Ore 17.30: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 14 maggio

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3 (differita su TV8 alle 14.05)

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: gara Moto2 (differita su TV8 alle 15.20)

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP (differita su TV8 alle 17.05)

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

