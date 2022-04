Tutti gli orari per seguire il GP di Aragon delle derivate dalla serie in diretta su Sky e NOW ed in chiaro e gratis su TV8

Orari SBK Aragon 2022 – Il prossimo weekend prende il via il Campionato Mondiale Superbike 2022 con il Gran Premio di Aragon in programma sul tracciato omonimo spagnolo. Il primo appuntamento della stagione sarà trasmesso live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW da venerdì 8 a domenica 10 aprile. Tuttavia vedremo in pista tutte le classi, con Race 1 e Race 2 di SBK in programma alle ore 14 sia il sabato che la domenica, anche in chiaro su TV8.

Attesi in pista i favoriti per il titolo: Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) e Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK).

Orari SBK Aragon 2022: orari diretta SKY e NOW

A seguire gli orari per seguire la Superbike in diretta su Sky ed in streaming su NOW.

Venerdì 8 aprile

10:25 Prove Libere 1 Superbike

14:55 Prove Libere 2 Superbike

Sabato 9 aprile

9:40 Superpole Supersport 300

10:20 Superpole Supersport

11:05 Superpole Superbike

12:35 Gara 1 Supersport 300

14:00 Gara 1 Superbike

15:10 Gara 1 Supersport

Domenica 10 aprile

11:00 Superpole Race Superbike

12:25 Gara 2 Supersport

14:00 Gara 2 Superbike

15:10 Gara 2 Supersport 300

Orari SBK Aragon 2022: orari TV8

Sabato 9 aprile

14:00 Gara 1 Superbike (Diretta)

Domenica 10 aprile

13:00 Superpole Race Superbike (Differita)

14:00 Gara 2 Superbike (Diretta)

