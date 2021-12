5 giochi auto ancora attuali sotto i 20 euro

1 di 6: giochi auto

Per quanto mi piaccia giocare ai videogame, come dimostra la mia rubrica Gameplay con le recensioni dei giochi auto, io sono un cosiddetto “gamer della domenica”, a cui poco interessa avere il titolo all’ultimo grido. Anche perché un titolo nuovo costa tra i 60 e i 90 euro, senza considerare le varie edizioni Deluxe, Special o Limited, che superano i 100 euro.

Complice anche il mio dare la priorità ad altre cose, mi sono fissato un tetto massimo di 20 euro oltre cui non spendere, e se siete come me, ecco i 5 migliori giochi auto che potete trovare su Amazon sotto i 20 euro.