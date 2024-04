Orari Superbike Assen 2024: GP di Olanda in diretta su SKY, NOW e TV8

Tutti gli Orari TV SBK Assen 2024 per seguire in diretta ed in differita il Gran Premio di Olanda che si corre domenica 21 aprile.

Il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike torna in azione in questo weekend sul leggendario TT Circuit Assen per il Gran Premio di Olanda. Nicolò Bulega, il debuttante sorprendente, si dirige verso Assen da leader della classifica, con grandi aspettative di mantenere il suo status tra i migliori del campionato. Il suo compagno di squadra, il detentore del titolo Alvaro Bautista, sta cercando di rientrare in forma dopo un inizio stagionale difficile, rappresentando una minaccia per tutti. Occhi puntati soprattutto sul Toprak Razgatlioglu, velocissimo in sella alla BMW così come Michael van der Mark desideroso di far bene davanti al suo pubblico.

Yamaha è pronta a rispondere con Andrea Locatelli e Jonathan Rea, quest’ultimo con un palmares di 17 vittorie e 25 podi ancora con la Kawasaki. Andrea Iannone, tra i piloti dei team indipendenti, si conferma tra i più in forma nei primi round del WorldSBK 2024.

Il round olandese della Superbike è visibile in diretta su SKY, NOW e TV8 (diretta e differita).

Orari SKY e NOW Superbike Assen 2024

Il Round d’Olanda, sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Sabato la Superpole dalle 10.55, mentre alle 14 sarà la volta di Gara 1. Domenica la Superpole Race alle 11, poi alle 14 si tornerà in pista per Gara 2.

Venerdì 19 aprile

Ore 10.15: Superbike – Prove libere 1

Ore 14.05: Supersport 300 – Superpole

Ore 14.55: Superbike – Prove libere 2

Ore 15.55: Supersport – Superpole

Sabato 20 aprile

Ore 10.55: Superbike – Superpole

Ore 12.40: Supersport 300 – Race 1

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14.00: Superbike – Race 1

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport – Race 1

Domenica 21 aprile

Ore 10.45: pre gara

Ore 11.00: Superbike – Superpole Race

Ore 11.15: post gara

Ore 12.40: Supersport 300 – Race 2

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14.00: Superbike – Race 2

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport 300 – Race 2

Orari TV8 Superbike Assen 2024

Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live Gara 1, mentre Superpole Race e Gara 2 in differita.

Sabato 20 aprile

Ore 11.00: Superbike – Superpole Race

Ore 14.00: Superbike – Race 1

Domenica 21 aprile

Ore 13.00: Superbike – Superpole Race (differita)

Ore 14.00: Superbike – Race 2

