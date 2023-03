AB Yachts AB80: il day-boat di lusso

AB Yachts AB80 è un modello di 25.40 metri, entry level della gamma, che condivide il design accattivante e sportivo e le tecnologie d’avanguardia proprie di AB Yachts. Scivola sull’acqua a 55 nodi di velocità massima ed a 45 di crociera, naviga in bassi fondali, offre alte prestazioni ed incredibile maneggevolezza, consuma pochissimo grazie al dislocamento ridotto ed alla sua tecnologia di costruzione e di propulsione.

AB Yachts AB80: caratteristiche

Le aree di bordo sono state configurate ed allestite su misura ed in maniera esclusiva dal Centro Stile del Gruppo, come desiderato dal suo Armatore e secondo i suoi specifici profili di utilizzo. Il layout di questo nuovo AB80 è estremamente funzionale, senza perdere nulla in termini di spazi, luminosità e stile.

La cucina, attrezzata con elettrodomestici heavy duty, è sul ponte principale e si affaccia da un lato su un’area dining per 8 persone, dall’altro direttamente sul pozzetto di poppa, dando vita, grazie ad un sistema di apertura totale e a scomparsa delle porte sliding, ad una polifunzionalità unica: oltre allo specifico utilizzo per la cottura del cibo, può essere un comodo appoggio per la preparazione di cocktail o diventare un angolo perfetto per mangiare snack e sorseggiare una birra, godendosi una partita di football sul grandissimo TV nel salone. Un comodo divano su misura completa l’area lounge, mentre il sistema di TV up-and-down la separa dalla plancia di comando, regalando agli ospiti entertainment e privacy.

Questa configurazione del main-deck permette di avere un’area ospiti nel ponte inferiore composta da 4 cabine: una suite armatoriale full-beam a poppa, una VIP suite anch’essa full-beam (quasi una seconda armatoriale) a prua e due twin a centro nave, di cui una con due letti scorrevoli elettricamente, che, con un semplice pulsante, possono comodamente diventare un letto matrimoniale.

Gli ampi prendisole nel pozzetto di poppa, di prua e sul fly ed un impianto stereo da 12.000 watt regalano momenti di divertimento unici: che si tratti di un party organizzato con altre imbarcazioni su una delle sandbar a Miami, oppure all’ancora o su una spiaggia delle Bahamas o di una piacevole crociera negli Hamptons, questa imbarcazione è studiata e realizzata per godere appieno musica, amici e prestazioni.

Senza tralasciare la gestione dei toy: l’ampio garage di poppa è attrezzato per ospitare due moto d’acqua, con discesa a slitta per un rapido e facile utilizzo, e per avere – a portata di mano – quanto necessario per godere il mare, sempre al meglio.

È il primo yacht della gamma AB Yachts destinato quest’anno al mercato americano. Seguirà a brevissimo l’AB120, un modello completamente nuovo che farà il suo debutto mondiale proprio in USA.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.