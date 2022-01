Absolute 48 Coupé: lo yacht da carattere sportivo, votato al comfort

Absolute Yachts presenta la nuova linea Coupé con il primo modello di gamma.

Absolute 48 Coupé, il cantiere piacentino lancia una nuova sfida al mercato degli yacht di lusso inaugurando la gamma Coupé, una linea dal carattere sportivo, votata al comfort e alla versatilità.

Absolute 48 Coupé: caratteristiche

Linee sportive, spirito Absolute, animo ecologico: Absolute 48 Coupé si distingue per il suo stile audace, per l’altissimo livello di utilizzabilità e la forte vocazione alla sostenibilità, supportata da un set di pannelli solari integrati nel tetto, di cui uno trasparente studiato per consentire una piacevole illuminazione naturale senza surriscaldare l’ambiente. Si ha così una fonte di energia comoda e pulita, importante per l’autonomia soprattutto in rada; una scelta fedele ai princìpi del marchio Absolute, rivolti al minor impatto ambientale possibile sia sulle proprie imbarcazioni che all’interno dei propri stabilimenti produttivi.

Nel salone le grandi vetrate laterali abbracciano l’intero ponte e offrono una prospettiva senza interruzioni che dall’interno della barca diventa uno spettacolo a 360 gradi, complici le trasparenze di poppa e il parabrezza panoramico; le finestrature sono apribili elettricamente, per convogliare la brezza marina e generare un piacevole e naturale ricircolo d’aria all’interno.

Il pozzetto è ampio e totalmente vivibile, libero da barriere visive e da ostacoli fissi e perciò utilizzabile in più configurazioni; lo spazio è quindi capace di trasformarsi letteralmente in base al tipo di vita di bordo desiderata. L’apertura delle falchette laterali offre una visuale diretta sul mare ed eleganti nuovi parapetti vetrati verso poppa regalano uno scenario impareggiabile, anche dal salone e perfino dalla postazione di comando. L’arredamento esterno può essere facilmente combinato in diverse configurazioni, adattandosi alle molteplici esigenze di bordo, dal massimo relax alla totale convivialità.

48 Coupé – The Absolute Horizon – ridefinisce così il concetto di orizzonte come una nuova dimensione senza confini, in cui realizzare e vivere qualcosa di unico, una dimensione fatta di spazi e infinite possibilità di utilizzo, per realizzare il desiderio di ogni armatore, quello di vivere la barca liberamente, rendendo lo yacht l’espressione più tangibile della propria originalità, fissando così il proprio orizzonte personale.

Ed è grazie a un’ingegneria innovativa e lungimirante che l’armatore potrà vivere con i propri ospiti il calore di una cucina accogliente e ambienti ideali per un pranzo all’aperto, ma anche un pomeriggio in compagnia o una fuga dal quotidiano in totale autonomia e sicurezza; un viaggio senza precedenti anche sottocoperta, grazie a tre comode cabine con altezze interne confortevoli, un’ospitalità impareggiabile per yacht di queste dimensioni.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.