Otam 80HT: il più estremo di sempre

Otam 80HT: mentre il cantiere genovese si prepara per il suo 70° anniversario, che si festeggerà il prossimo anno, quest’ultima vendita si aggiunge a un 70HT prossimo alla consegna e al nuovo 90GTS attualmente in costruzione. Come per tutti gli yacht Otam, l’C #007 è un progetto su misura, ma in questo caso il processo di personalizzazione è stato portato a un livello ancora superiore.

Otam 80HT: caratteristiche

Lo scafo e la coperta sono laminati interamente in kevlar, mentre la sovrastruttura è in fibra di carbonio. Ulteriore fibra di carbonio unidirezionale è stata utilizzata per i rinforzi posizionati nelle aree ad alto carico. Il risultato è una struttura eccezionalmente robusta e rigida, ma al contempo leggera per prestazioni più elevate sia in termini di velocità massima che di consumo di carburante.

Sebbene le linee dello scafo di Umberto Tagliavini Marine Design & Services e la doppia motorizzazione MTU 2600cv accoppiata alle trasmissioni Arneson siano rimaste invariate, quasi tutto il resto è stato riprogettato secondo le specifiche tecniche dell’armatore-capitano.

Le finestrature laterali, che possono essere aperte elettricamente, sono più grandi rispetto alle unità precedenti per aumentare la luce naturale e la ventilazione. Anche il parabrezza senza montanti è più grande e l’hardtop è dotato di un tettuccio apribile scorrevole ridisegnato per unire l’emozione di un Open puro con la protezione di una postazione di guida chiusa.

Il layout degli interni deve ancora essere finalizzato, ma in linea con la filosofia di Otam sarà sicuramente diverso delle precedenti e completamente adattato alle esigenze del proprietario-capitano riflettendone la personalità.

