Admiral GC – Force 73: la posa della chiglia del nuovo mega yacht

Admiral GC – Force 73 metri è il nuovo gioiello della flotta Admiral. The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, ha annunciato la posa della chiglia del mega yacht. La costruzione dello yacht verrà coordinata dal team The A Group guidato da Richard Hein nella veste di Owner’s Representative.

Il nuovo megayacht Admiral di 73 metri sarà realizzato in acciaio con sovrastruttura in alluminio per consentire traversate oceaniche in assoluto comfort. Gli esterni, curati dal Centro Stile di The Italian Sea Group, sono caratterizzati da linee eleganti, ampi spazi di vivibilità sui ponti e spaziose vetrate mentre il design degli interni è affidato allo studio di design FM Architettura.

La consegna del nuovo Admiral GC-Force 73 è prevista per il 2026. Admiral, brand di riferimento The Italian Sea Group è riconosciuto ed apprezzato per la sua eleganza, classicità e prestigio. Fondato nel 1966 ed acquisito da The Italian Sea Group nel 2011, Admiral ha varato 148 yacht nel corso della sua storia.

The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, l’azienda, che fa capo all’imprenditore italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht, Tecnomar, riconosciuto per la sportività, il design all’avanguardia e le alte performance, Perini Navi, eccellenza nella progettazione e costruzione di yacht a vela di grandi dimensioni, e Picchiotti, storico brand della nautica italiana dalle linee classiche ed eleganti.

The Italian Sea Group ha anche sviluppato partnership con importanti marchi del luxury italiano: Giorgio Armani, per la realizzazione di yacht a sua firma, esprimendo la fusione tra due eccellenze dello stile italiano nella moda e nella nautica, e Automobili Lamborghini, per la progettazione e realizzazione del “Tecnomar for Lamborghini 63”, motor-yacht in edizione limitata dalle straordinarie prestazioni e dalla qualità oltre ogni limite.

