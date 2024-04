Atlante Classic 35 NB111 è il nuovo explorer yacht di lusso, pronto a fare il suo debutto mondiale al Cannes Yachting Festival nel 2025.

E’ in costruzione presso il cantiere navale Mengi Yay di Tuzla in Turchia, il nuovo Atlante Classic 35 NB111, parte della serie di yacht semi custom “Atlante”, il cui design degli esterni e degli interni è curato da Paolo Dose dello studio triestino VYD Studio, mentre l’architettura navale è firmata da Giuseppe Arrabito dello studio livornese Arrabito Naval Architects.

Il design e l’architettura di NB111 riflettono un’attenta collaborazione tra il team di Atlante Yachts e l’armatore, interpretando con precisione i suoi desideri e le sue esigenze. L’approccio client-centered di Atlante Yachts ha permesso così di trasformare il concetto iniziale di uno yacht di meno di 300 GT e 33 metri in un sofisticato superyacht altamente competitivo e di grande volume, con ampi spazi abitativi e di coperta, che farà il suo debutto mondiale al Cannes Yachting Festival nel 2025.

Lo yacht sarà costruito con uno scafo in acciaio di alta qualità con una sovrastruttura interamente in alluminio. L’imbarcazione è concepita come un lussuoso yacht da crociera a lungo raggio con uno scafo completamente dislocante, una velocità di crociera di 11 nodi e la capacità di trasportare fino a 40.000 litri di carburante, con un’autonomia di attraversamento dell’oceano superiore alle 5.000 miglia nautiche.

Con una stazza lorda di 330 GT, una lunghezza fuori tutto di 34,5 metri e un baglio di 8,24 metri, l’Atlante Classic 35 ha anche 5 cabine con bagno, ampi spazi di stivaggio, area beach club e ampi spazi sul ponte.

La potenza sarà fornita da due motori Volvo Penta D16 MH da 850 HP con certificazione IMO Tier III per soddisfare le più recenti normative sulle emissioni. Saranno installati generatori Caterpillar e propulsori idraulici di prua e di poppa TRAC. Gli stabilizzatori elettrici CMC della serie LR 90 garantiranno la stabilizzazione sia in navigazione che all’ancora.

Fonte Atlante

Copyright Image: Sinergon LTD