Azimut Dubai Boat Show 2023, alla più importante e seguita fiera nautica del Medio Oriente, il cantiere esporrà quattro modelli che sono già dei master piece: i Fly 68 e 53, S10 e il Grande 27M. Tutte motorboat in grado di meravigliare l’armatore per la raffinatezza e l’eleganza stilistica, per la lungimiranza delle soluzioni innovative adottate e per la capacità di intercettare i desideri degli appassionati del brand.

Con gli oltre 800 brand presenti e 150 imbarcazioni esposte, il Dubai International Boat Show è pronto ad alzare il sipario sulla più importante fiera nautica in Medio Oriente giunta alla sua 29esima edizione. Dall’1 al 5 marzo gli stand e le banchine del nuovissimo Dubai Harbour saranno animati da armatori, appassionati di mare e operatori del settore.

Azimut Dubai Boat Show 2023: Fly 68 e 53, S10 e il Grande 27M

Il brand italiano esporrà alcuni modelli di punta. Modelli che hanno già attirato le simpatie e l’interesse di quegli armatori pronti a lasciarsi stupire ed emozionare dalle soluzioni adottate. Regina della fiera sarà il Fly 68, l’ultima della famiglia Flybridge nata dalla collaborazione tra il cantiere e i designer Alberto Mancini e Achille Salvagni. I due architetti hanno saputo disegnare un 21 metri che, come il migliore degli abiti sartoriali, è cucito perfettamente addosso all’armatore e alle sue esigenze.

Un risultato possibile perché figlio di una vision precisa: grazie ai tre differenti layout per il ponte, questo 21 metri è un semi-custom in grado di intercettare più anime. Qualità che gli ha permesso di divenire già un best-seller. Anche dal punto di vista tecnico Fly 68 riserva al suo armatore piacevoli sorprese: la combinazione tra una propulsione twin pod e una carena ottimizzata fa entrare di diritto questo modello nella nuova famiglia dei Low Emission Yacht di Azimut, nati per garantire una riduzione di consumi ed emissioni tra il 20 e il 30% rispetto a imbarcazioni di pari peso e dimensioni con carena a spigolo tradizionale e linea d’asse.

Sul versante performance, troneggia la “S” di speed e sport: S10, modello pioniere della “Carbon Tech Generation” di Azimut per l’uso esteso della fibra di carbonio, adottata per alleggerire i componenti laminati fino al 30%, garantendo pura performance, eccellenti stabilità e manovrabilità, ed estesi volumi di bordo.

S10, sportboat di 28 metri per crociere all’insegna del relax e delle prestazioni, ripropone la firma di Alberto Mancini per le linee d’acqua e gli esterni; a disegnare la parte living è invece Francesco Guida. Il profilo slanciato, caratterizzato da un pozzetto su due livelli con una living area più riservata, caratterizza l’anima sportiva propria di questa serie di Azimut. E proprio come una villa al mare sono stati pensati gli interni dove si è giocato molto sul connubio fra essenze pregiate e laccato bianco, impreziositi da pennellature, decorazioni e piani di mobili.

In esposizione a Dubai anche Grande 27M e Fly 53, due modelli da sempre apprezzati nell’area per le soluzioni adottate a bordo e per l’ottima tenuta in mare.

