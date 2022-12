Bavaria SR33: il nuovo yacht della gamma SR-Line

Con il Bavaria SR33, Bavaria Yachts annuncia un altro modello della sua gamma di successo SR-Line per il 2023, facendo seguito ai modelli SR41 e SR36. Come per tutti gli yacht a motore della gamma Bavaria SR-Line, l’obiettivo durante lo sviluppo è stato quello di creare spazio per la vita sul ponte. Sottocoperta, il Bavaria SR33 colpisce anche per una disposizione degli spazi ben studiata, che offre uno spazio

generoso per quattro persone.

Bavaria SR33: caratteristiche

Il team di sviluppo di Bavaria Yachts ha pensato a molte soluzioni intelligenti per soddisfare tutte le esigenze che l’equipaggio di familiari e amici potrebbero avere. A bordo del Bavaria SR33, il relax individuale, le ore conviviali in mare e il divertimento in barca in generale hanno ciascuno il proprio spazio. Ciò lo rende lo yacht ideale per godersi il sole e il tempo con la famiglia.

La prua con il suo generoso prendisole è il luogo perfetto per rilassarsi, con la comoda imbottitura e utili portabicchieri. La colazione, la cena o un piccolo spuntino vengono rapidamente preparati nell’ampio mobile bar completo di piastra di cottura, frigorifero e lavello, e possono essere serviti direttamente al grande tavolo del pozzetto. Flessibile grazie allo schienale ribaltabile del prendisole di poppa, offre uno spazio per un massimo di sei persone.

Qualunque cosa tu voglia fare, il prendisole di poppa svolge diverse funzioni, come è tipico della SR-Line. È un lettino prendisole, una panca per il tavolo del pozzetto, spazio di stivaggio o, con il tavolo abbassabile opzionale, si trasforma in una terrazza da spiaggia proprio vicino all’acqua. E dalla plancetta maggiorata integrata, il mare è a un passo oltre ad avere un comodo accesso per salire a bordo.

Sperimentare potenza e libertà insieme era l’obiettivo del team di sviluppo durante la progettazione della postazione di guida. Grazie alla costruzione dell’hardtop con robusti montanti in acciaio inossidabile a poppa e ampie superfici vetrate, la visuale è a 360° quasi senza ostacoli. Dall’area lounge, si ha la migliore visuale davanti e si può godere del sole e del vento attraverso l’ampio tettuccio apribile insieme al timoniere.

Sottocoperta, il Bavaria SR33 offre molta luce e molto spazio: quattro posti letto, una cabina e un ampio salone. Il salone e il grande letto di prua si fondono in un generoso ambiente. Durante il giorno, il design open space con ampie finestre sullo scafo e lucernario fornisce luce e un piacevole senso di spazio, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. E se tutti gli ospiti desiderano pernottare, il tavolo del salone può essere abbassato (come optional) per fornire un’ulteriore cuccetta, potendo quindi ospitare per la notte un totale di sei persone in tutta comodità.

Un letto matrimoniale dalle dimensioni da sogno e un comodo divano trasformano la cabina a centro barca nella suite personale dell’armatore. Spazioso con doccia separata, lavabo free-standing e finiture di classe, il bagno è molto funzionale.

Il design e le linee del Bavaria SR33 provengono dal designer italiano Marco Casali e dal suo team. Il concetto, il layout e l’ingegnerizzazione provengono dall’esperto team di sviluppo di Bavaria. Lo scafo lungo 11,40 m e largo 3,46 m è stato ottimizzato per caratteristiche di manovrabilità rapida e sicura dagli esperti dello studio di architettura navale Micad. I doppi motori di Volvo Penta o Mercruiser da 500 a 700 HP, forniscono una propulsione potente ma economica.

Il debutto mondiale ufficiale è previsto per gennaio 2023 al boot di Dusseldorf.

