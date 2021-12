Benetti B.Now 50M Iryna: il megayacht con atmosfere contemporanee

Benetti svela il primo megayacht B.Now 50M.

Benetti B.Now 50M Iryna scrive un nuovo capitolo nella storia dei megayacht in acciaio. Questo 50 metri è uno modelli di B.Now, categoria composta da quattro modelli con lunghezza di 50, 58, 66 e 72, magistralmente disegnati dallo studio RWD per rispondere alle esigenze degli armatori più moderni.

I B.Now sono accomunati da uno scafo sinuoso il cui profilo è la dinamica unione tra ponti interni ed esterni insieme a grandi finestrature allungate. Su tutti i modelli, Benetti offre la possibilità di sviluppare lo yacht con la soluzione Oasis Deck progettata per vivere lo spazio outdoor come un’oasi di convivialità e relax.

Benetti B.Now 50M Iryna: caratteristiche

Iryna, la prima unità di B.Now 50M, offre un esclusivo accesso al mare con un beach club di 36 mq e una piscina a sfioro che sembra un’estensione del ponte di poppa. Quasi la metà della superficie abitabile è esterna e gli interni, totalmente personalizzabili, rappresentano la tradizione nell’artigianalità e qualità di Benetti, arricchita da raffinati dettagli lavorati in palladio, uno dei metalli più preziosi al mondo.

Benetti B.Now 50M Iryna, come gli altri modelli della categoria, è ideale per crociere ad ampio raggio. Gli interni sono il risultato della collaborazione tra l’Interior Style Department di Benetti e Visionnaire. Le architetture che compongono il rivestimento e i cielini sono realizzate con legni pregiati come l’acero frisé color seta in finitura satinata e il legno di contrasto è il rovere. Una pelle di colore avorio è stata scelta per i soffitti e diversi dettagli sono stati trattati con il palladio, un prezioso metallo appartenente alla famiglia del platino, usato con una raffinata finitura satinata a forma di foglia e applicato attraverso una lavorazione manuale.

Tra le particolarità del layout ci sono la gym dell’Upper Deck, le ampie zone relax e prendisole, l’area pranzo del Main Deck che, all’interno, offre un bel salone con zona lounge e dining e una luminosissima suite armatoriale a prua con balcone privato.

La completa privacy viene garantita da una scrupolosa divisione tra i percorsi degli ospiti e quelli dell’equipaggio che riesce a gestire l’imbarcazione senza invadere gli spazi. La carena è stata progettata dallo studio P.L.A.N.A Design, in collaborazione con il Dipartimento Ricerca e Sviluppo di Azimut|Benetti e la velocità massima è di 15 nodi.

Il garage esterno a prua del Main Deck può ospitare un tender da 6,25 metri, un jet sky, un rescue e quattro seabob e l’autonomia a 12 nodi è di 4.500 miglia nautiche permettendo diverse settimane di navigazione senza mai toccare terra per i rifornimenti.

