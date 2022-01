Cantiere delle Marche Acciaio 130: il nuovo explorer yacht

Acciaio 130 sarà uno yacht in grado di navigare a lungo verso destinazioni remote senza la necessità di effettuare soste intermedie.

Cantiere delle Marche Acciaio 130: in questi ultimi mesi il cantiere sta vivendo una stagione particolarmente felice sotto il profilo

commerciale. L’ultimo contratto firmato è per la costruzione di un explorer della linea Acciaio progettata da Sergio Cutolo/Hydro Tec: un Acciaio 130, ammiraglia della gamma di cui sono state varate due unità, Gatto Acciaio 105 e Astrum, Acciaio 123.

Cantiere delle Marche Acciaio 130: caratteristiche

Acciaio 130 sarà uno yacht in grado di navigare a lungo verso destinazioni remote senza la necessità di effettuare soste intermedie, così come richiesto dall’armatore. Con una lunghezza totale di 39,42 metri e una larghezza di 8 metri, Acciaio 130 ha una silhouette imponente ed elegante con una prua alta e slanciata, adatta a solcare i mari più tempestosi, e il profilo è caratterizzato da linee fluide e da lunghe finestrature scure che aggiungono leggerezza e dinamicità ai volumi importanti di scafo e sovrastruttura.

Lo yacht navigherà a lungo alle latitudini più settentrionali per spedizioni di esplorazione e di pesca e il progetto prevede la presenza di un ‘fishing cockpit’, un pozzetto attrezzato per la pesca, e un lazzaretto in grado di accogliere attrezzature di servizio alle attività previste dall’armatore.

Il layout interno presenta delle caratteristiche peculiari, in primo luogo ci sono due cabine armatoriali, una a prua del Main deck e una sottocoperta a mezza nave. Sempre sul Ponte Inferiore ci sono due cabine per gli ospiti. L’equipaggio ha a disposizione quattro cabine, tre a prua del Ponte inferiore dove c’è anche un’ampia dinette, e una, quella del Comandante, adiacente alla timoneria sul Ponte Superiore.

Al posto del tradizionale skylounge, il Ponte Superiore accoglie una palestra panoramica e superattrezzata di 30 metri quadrati e lo skylounge è stato realizzato sul Sun Deck per offrire all’armatore e ai suoi ospiti la possibilità di ammirare il panorama stando comodi e al

caldo.

Cantiere delle Marche Acciaio 130 ha uno scafo dalle linee molto efficienti e con bulbo prodiero per ridurre i consumi e garantire ottima tenuta del mare. Due motori Caterpillar C18 da 533kW ciascuno consentono una velocità di 13,5 nodi e un’autonomia, a 10 nodi, di oltre 5.000 miglia nautiche.

