Capoforte SX280i: alte prestazioni e comfort anche in navigazione

Capoforte SX280i: la spiccata capacità di impiego di materiali e colori, anche in accostamenti inediti e del tutto originali, caratterizza il cantiere italiano e questa natura si rende manifesta nei tratti della nuova SX280i “Collezione”.

Si tratta dell’interpretazione di un modello di successo del cantiere italiano, declinato negli abbinamenti e nelle tinte, così da diventare un pezzo, appunto, da collezione; una barca destinata a restare unica nelle sue caratteristiche. La presentazione di SX280i “Collezione”, in occasione dell’ultimo Cannes Yachting Festival, è stata seguita dall’annuncio, da parte del Cantiere, del futuro sviluppo di un nuovo modello “fuoriserie”.

Capoforte SX280i: relax e performance

SX280i “Collezione” rappresenta la scelta ideale per un armatore eclettico, che agli sport acquatici desidera alternare giornate di puro relax marino, e desidera una barca che condivida la sua versatilità: performante, comoda ed oltremodo elegante. Scafo e coperta sono verniciati in un elegante Blu Ulisse, che ben si accosta con le ricche cuscinerie di coperta Cognac ed il cruscotto Sunset Gold.

Una barca ideale per chi vuole condividere un nuovo modo di navigare con famiglia e amici, grazie anche all’attento design della coperta e ai ricchi e innovativi dettagli, come il bordo perimetrale imbottito del pozzetto che garantisce un surplus di sicurezza e comodità e che esalta la capacità manifatturiera del cantiere.

Con la sua ampia spiaggetta poppiera, SX280i “Collezione” si impone per le doti di comodità e per il layout studiato nei minimi dettagli. Soluzioni inedite dedicate agli armatori che cercano una barca distintiva e unica. Una barca pensata per esaltare il contatto con il mare e la convivialità, e rifinita per divenire un piccolo salotto sull’acqua, grazie al pozzetto di generose dimensioni, in grado di ospitare comodamente diverse persone.

Salendo a bordo di SX280i “Collezione” troviamo un’ampia spiaggetta di poppa e il vano motore coperto con cuscino prendisole ampliabile tramite la rotazione dello schienale posteriore: la “I” del nome sta infatti per “Inboard”, a sottolinerare la scelta di una motorizzazione entrofuoribordo. La zona centrale ospita un comodo divano a L rivolto verso la zona timoneria, quest’ultima con doppio sedile ergonomico solidale al mobile centrale attrezzato. A proteggere la plancia è un ampio parabrezza avvolgente.

I due passaggi laterali protetti, tipici dei center consolle, consentono di muoversi agevolmente e in piena sicurezza per spostarsi a prua, dove il cantiere ha realizzato un comodo prendisole a proravia della consolle, che insieme al divano a C che corre lungo la prua rende tutta quest’area ideale per il relax anche in navigazione.

La grande attenzione posta al design e ai dettagli non deve far dimenticare le capacità marine di questa Capoforte SX280i “Collezione”. Con una potenza di 350 cavalli, è infatti in grado di raggiungere una velocità massima di 39 nodi e una di crociera di 21 nodi.

