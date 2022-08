Evo Yachts Cannes Yachting Festival 2022: a un anno esatto dalla presentazione ufficiale dell’ammiraglia del cantiere al Salone Nautico di Cannes, Evo Yachts torna con una nuova anteprima europea: Evo R4 XT walkaround, un affascinante 13 metri altamente customizzato.

Ancora un’anteprima europea per il cantiere italiano che torna al Cannes Yachting Festival con Evo R4XT WA, l’ultimo arrivato nella gamma R firmata Evo Yachts, brand di Blu Emme Yachts. Il nuovo walkaround rappresenta un ulteriore sviluppo del best seller Evo R4 e nasce dalla volontà del cantiere, coadiuvato da designer e fornitori, di continuare a sviluppare il prodotto per offrire nuove possibilità ai suoi armatori.

Evo R4XT walkaround, di cui è stata recentemente varata già la seconda unità, è infatti caratterizzato da una nuova beach area, unica al mondo grazie alla piattaforma multifunzione di poppa totalmente custom, sviluppata da Besenzoni in esclusiva per il cantiere su proposta e progetto del designer Valerio Rivellini.

Questo tender lift trasformer – mai visto in precedenza su una barca di 40 piedi – regala un metro aggiuntivo in lunghezza all’imbarcazione e consente alla plancetta di poppa d’immergersi completamente in acqua per tutta la lunghezza, facilitando così l’ingresso in mare o la discesa sui pontili, anche alti, in totale sicurezza e comodità.

Ad accompagnare il nuovo modello ci saranno anche, ormeggiati in banchina tra Quai Saint Pierre e la Super Yachts Extension l’ammiraglia Evo V8 e un Evo R4 nella versione walkaround.

