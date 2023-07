Extra X86 Fast My Soney: venduto lo yacht da crociera ex My Mini K

Extra X86 Fast My Soney è lo yacht che vanta volumi eccezionali in rapporto alla lunghezza, comodità assimilabili a quelle di una villa sul mare, consumi bassissimi per una grande autonomia di navigazione e ambienti che favoriscono un contatto diretto con il mare. Il design esterno è di Guida Design mentre gli interni sono dell’ufficio stile di Palumbo Superyachts e Guida Design.

Extra X86 Fast My Soney: caratteristiche

Extra X86 My Soney è stata sottoposta ad un vasto refit gestito direttamente da Palumbo Superyachts Ancona, l’atelier della conversione, riadattamento, manutenzione di imbarcazioni dai 26 agli 80 metri. My Soney è stata sottoposta ad una verniciatura completa dello scafo e della sovrastruttura che ora vanta un grigio gesso.

La sala macchina è stata rivista in ogni dettaglio, incluso la rigenerazione dei motori che sono stati portati a ore zero, il cambio dei generatori, dei dissalatori, delle pompe e del sistema di aria condizionata. Tutte le parti di movimentazione elettroidraulica, come ad esempio, la passarella ed il transformer, sono state controllate e riverniciate.

Il teck di tutti i ponti è stato sostituito e per quanto riguarda gli interni è stato cambiato il layout del salone, inserendo una paratia divisoria fra la plancia di comando ed il salone. L’accesso alla zona crew è ora posizionato accanto alla plancia di comando e celato dal nuovo bancone bar. E’ stato anche sostituito il sistema di stabilizzazione con il moderno sistema di pinne stabilizzatrici in carbonio di Humphree.

Extra X86 Fast è stata concepita per offrire un’esperienza di navigazione estremamente confortevole e in stile informale. Questa imbarcazione di 26 metri può ospitare fino a 8 persone in 4 cabine, di cui 2 con letti singoli, 1 VIP posizionata verso prua e 1 cabina armatoriale a tutto baglio (ben 6.6 metri), tutte dotate di bagno en-suite.

Il layout della zona giorno prevede la cucina posizionata a poppa che, attraverso un’ampia e luminosa vetrata con sistema automatico up/down, consente una diretta comunicazione con l’area da pranzo esterna. Questa soluzione moderna e innovativa permette di poter disporre a prua di un living a tutto baglio, arredato con ampi divani e tavolo estensibile, per un design contemporaneo e raffinato.

La progettazione del layout ruota attorno alla volontà di garantire massima vivibilità in tutte le aree: ne è un esempio l’eccezionale pozzetto/beach club di oltre 50 metri quadrati che concede agli ospiti il piacere di vivere confortevolmente a contatto con il mare. Il cockpit si sviluppa su tre livelli degradanti verso l’acqua. Mentre a prua un grande prendisole e un confortevole divano creano una quarta area relax.

Extra X86 Fast raggiunge una velocità massima di oltre 30 nodi grazie all’innovativa, semplice e silenziosissima propulsione IPS 1350 composta da 3 motori Volvo Penta da 735kw.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.