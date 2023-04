ePropulsion e Far East Boats hanno presentato il nuovissimo catamarano elettrico, il Fareast 42C, che combina velocità e comfort per offrire un’eccellente capacità di navigazione. Il catamarano è stato progettato da Simonis Voogd Design e presenta un’ampia zona giorno.

Adotta un design aerodinamico e si avvale di oblò in plexiglass extra-lunghi per consentire ai passeggeri di godere di una vista a 360° nel salone e di una maggiore luce naturale in cabina. Il layout del ponte può essere scelto tra una versione versione sportiva o una versione charter.

Fareast 42C: motore e caratteristiche

Equipaggiato con batterie, propulsione elettrica e sistemi di controllo e gestione di ePropulsion, il catamarano ha tutti i vantaggi di una motorizzazione elettrica: prestazioni silenziose, emissioni zero e una propulsione efficiente. Il catamarano misura 42 piedi ed è alimentato da una coppia di motori elettrici ePropulsion da 20 kW. Il sistema di batterie al litio (fino a quattro) ha una capacità totale di 188 kW. La durata massima della batteria può raggiungere le 20 ore, con un’autonomia fino a 100 miglia nautiche in modalità di propulsione elettrica pura.

Il Battery Management System è in grado di monitorare in tempo reale la tensione e la temperatura delle singole batterie e di fornire una funzione di equalizzazione automatica. Integrando l’energia eolica, solare e le batterie, il catamarano funziona interamente a emissioni zero. Quando viene adottata la modalità di propulsione elettrica pura, la velocità può raggiungere gli otto nodi e può essere regolata in base ai diversi livelli di batteria. In determinate condizioni di vento, la propulsione elettrica lavora con la vela per raggiungere una velocità massima di oltre 10 nodi.

Il Fareast 42C è dotato di un caricabatterie di bordo da 20 kW e di un caricabatterie portatile da 3 kW per ricaricare le batterie, mentre il sistema solare fornisce energia complementare per rifornire le batterie del catamarano. Il Fareast 42C è dotato di un eccellente sistema di interazione uomo-macchina con Smart Throttle e Smart Display da 5” che fornisce informazioni sul funzionamento del catamarano.

—–

