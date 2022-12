Four Winns H2e: il nuovo bowrider 100% elettrico

Four Winns H2e: conosciuta per la produzione di bowrider e deck boat sofisticati ed eleganti, Four Winns amplia la sua offerta con il nuovo bowrider 100% elettrico. L’H2e riunisce tutto ciò che è ricercato dal cliente contemporaneo: facilità d’uso, costi di gestione ridotti e silenziosità anche a piena velocità. In sintesi, il Four Winns H2e permette un’esperienza di crociera completamente sostenibile.

Con una passione condivisa per l’innovazione e la tecnologia e una forte fiducia nel futuro dei motori elettrici, Four Winns ha collaborato con Vision Marine Technologies per sviluppare il promettente H2e.

Four Winns H2e: le caratteristiche e il video

Il rivoluzionario fuoribordo elettrico è stato sottoposto a test approfonditi, sia in acqua che fuori, per renderlo il prodotto meglio progettato sul mercato. Il motore elettrico fuoribordo 180E, il più potente al mondo, alimenta il Four Winns H2e, garantendo una rapida accelerazione, e può raggiungere una velocità massima di circa 35 nodi.

Questo sistema all’avanguardia è costituito da due pacchi batterie ad alta tensione e densità da 700 V, completi di un potente caricabatterie di bordo completamente integrato, che può essere collegato a qualsiasi sistema di alimentazione da banchina, per una rapida ricarica ovunque si vada in crociera.

Inoltre, l’H2e è dotato del primo display digitale intelligente progettato appositamente per l’industria nautica. Un doppio schermo tattile consente al diportista di connettersi direttamente ai comandi, alla connessione telefonica e ad un sistema di navigazione avanzato. I diportisti dell’H2e avranno anche accesso a tutte le informazioni che riguardano la cronologia dei viaggi, lo stato della batteria, la sicurezza e le previsioni meteo.

Le linee slanciate, l’aspetto elegante e l’impareggiabile silenziosità del motore elettrico di Vision Marine Technology esaltano l’aspetto classico dell’iconico bowrider Four Winns, aggiungendo un tocco contemporaneo all’imbarcazione.

Four Winns presenterà l’innovativo modello H2e al Miami International Boat Show, che si terrà dal 15 al 19 febbraio 2023. Il Four Winns è disponibile per la consegna per l’estate 2023.

