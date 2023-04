Fuorisalone 2023 H2O Design: due unità galleggianti H2O Design collegate da una piattaforma, ormeggiate alla banchina della passeggiata pedonale sul lato Gabriele D’Annunzio creano uno spazio espositivo. È questa l’idea dell’allestimento di H2O Design per la Milano Design Week.

I due modelli di case galleggianti presentati, Find Your Flow by H2O Design, natanti dal design moderno, pulito e lineare, sono un ibrido tra architettura d’avanguardia e alto design nautico, tra customizzazione e produzione seriale, in cui l’opportunità della banchina diventa un modo di vivere esperienze fuori dalla vita di città pur rimanendo a un passo da essa.

Progettate con ampie vetrate per avvicinare gli ospiti alla natura, porteranno durante i giorni della Milano Design Week il modo tutto italiano di produrre houseboat efficienti, confortevoli e di classe e una nuova proposta per il futuro: cambiare il nostro modo di abitare.

H2O Design Srl, giovane start-up nel settore della cantieristica nautica italiana ma che vanta già una produzione di 4 case galleggianti al mese, promuove un innovativo concetto di vita sull’acqua sfruttandone tutte le doti di sostenibilità, indipendenza energetica e basso impatto ambientale di strutture mobili da adibire ad uso abitativo e commerciale.

Il design è stato da subito una priorità per l’azienda, che ha deciso di coniugare le esigenze dell’abitare di un moderno appartamento o di un’attività commerciale con l’indipendenza dalla terraferma tipica delle imbarcazioni – venendo tra l’altro incontro a diversi temi di sostenibilità e limiti di spazi edificabili.

L’esposizione per la Milano Design Week prevede la fruizione degli ambienti interni ed esterni in molteplici modalità: una houseboat sarà allestita ad uso abitativo con la partecipazione dello sponsor Xam e dei partner Kartell e Firmamento Milano. La seconda houseboat, decorata negli interni da Pictalab, creerà un ambiente immersivo in cui riprendere fiato per qualche minuto.

La piattaforma centrale galleggiante TAFF sarà dedicata a performance musicali e alla fruizione del pubblico, che attraverso le vetrate potrà osservare gli interni. Le terrazze superiori delle imbarcazioni (le flydeck) ospiteranno invece l’area esclusiva con l’esposizione di prodotti di design.

In particolare, sulla terrazza di sinistra troverà spazio il nuovissimo brand ToBe Milano, con la sua proposta di elementi di arredo dalle infinite possibilità di customizzazione; per l’occasione, sarà presentata la sua prima collaborazione con Pollini Ceramiche. Un servizio catering con food&beverage servirà il pubblico sui flydeck delle barche e nella piattaforma centrale.

Durante l’esposizione H2O Design presenterà il nuovissimo progetto di sviluppo sull’acqua H2O WaterCT ideato in partnership con alcuni fornitori che propone la creazione di un villaggio galleggiante scalabile, completamente autonomo dal punto di vista idrico ed energetico.

Find Your Flow

Darsena, Milano

17-23 aprile 2023

10.00-22.00

—–

