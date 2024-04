ISA Unica 40M è il nuovo superyacht dove ogni dettaglio è stato pensato per offrire un’esperienza ineguagliabile a bordo.

ISA Unica 40M è il nuovo superyacht di 40 metri, frutto dell’esperienza e della creatività di Enrico Gobbi di TEAM for Design e del supporto tecnico di Palumbo Superyachts. Un esemplare unico semi displacement con scafo e sovrastruttura in alluminio, con un pescaggio di soli 2.2 metri. Questo non solo facilita la navigazione in acque poco profonde ma contribuisce anche all’efficienza e alla velocità dell’imbarcazione.

Il design esterno di Unica 40M è una sinfonia di linee fluide e armoniose, che giocano tra vuoti e pieni, che creano così un’immagine di elegante dinamismo. L’obiettivo di ogni dettaglio è di amplificare l’esperienza visiva ed emotiva a bordo, eliminando ogni barriera tra gli ospiti e la maestosità del mare. Questa filosofia si riflette nell’attento posizionamento di ampie finestrature e nella progettazione di spazi esterni che invogliano alla contemplazione e al relax.

L’interno di ISA Unica 40M è altrettanto impressionante. La zona armatoriale, situata a prua del ponte principale, è un vero e proprio santuario privato, dotato di ogni comfort e lusso. La presenza di ampie finestrature laterali garantisce un’abbondanza di luce naturale, mentre la separazione fisica tra il letto e il resto dell’area assicura una privacy assoluta. Il design interno, elegante e raffinato, ottimizza lo spazio disponibile. Sottocoperta sono previste 4 cabine doppie, di cui tre VIP con letto matrimoniale e una ospiti con letti gemelli, tutte con bagno privato.

A completare l’offerta di questo straordinario superyacht ci sono le aree esterne, veri e propri rifugi di piacere. Dalla poppa, che si estende su tre livelli fino al mare, alla vasta area di prua sul ponte superiore, ogni spazio è stato concepito per offrire massimo relax e divertimento. Il fly deck, con i suoi quasi 16 metri di lunghezza, offre una vista panoramica e spazi per ogni attività, dalla semplice lettura al bagno nella jacuzzi rotonda.

Le prestazioni dell’ISA Unica 40M non sono da meno. Equipaggiato con due motori MTU da 1432kW, il superyacht raggiunge una velocità massima di 20 nodi, mentre quella da crociera è di 15 nodi. L’autonomia di 3300 miglia nautiche a 14,5 nodi assicura lunghe navigazioni senza compromessi.

Fonte ISA

Copyright Image: Sinergon LTD