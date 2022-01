Mangusta Oceano 44: 44 metri di tecnologia ed eleganza

Il nuovo Mangusta Oceano 44 sbarca in USA.

Ad appena qualche mese dalla sua presentazione ufficiale, Overmarine Group annuncia la vendita di un’unità di Mangusta Oceano 44 su territorio americano, tri-deck appartenente alla linea in metallo a lunga percorrenza Mangusta Oceano.

Scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio per un global yacht tutto da vivere, dalle marcate ed eleganti linee e dalle incredibili prestazioni: 4.500 miglia di range, fino a 16 nodi di velocità massima e 11 nodi per la velocità di crociera, con stabilizzatori zero speed e underway per il massimo del comfort.

Frutto della collaborazione tra l’Ufficio Engineering del Gruppo e il designer Alberto Mancini, che ne ha curato le linee esterne e le proposte di interni, questo yacht rivoluziona completamente il modo di vivere il mare ed ha affascinato, fin dalla sua presentazione, il mercato americano.

Il Mangusta Oceano 44 è un loft ultramoderno, “Miami Style” che vede un impiego massivo di superfici vetrate e grandi porte scorrevoli su tutti i ponti, mantenendo connessi tra loro tutti gli ambienti. Tra le caratteristiche di maggior spicco di questo modello troviamo il beach club che è stato interpretato come un’area attorno alla quale ruota la vita sociale.

Ben due sono le piscine di bordo, entrambe a prua; una posizionata sul sundeck (ponte di 104mq) e una sul ponte principale definita “The Island” cioè un’isola prendisole circondata dall’acqua a 360° accessibile da un ponte in teak per un’immersione totale con l’ambiente

circostante.

L’Ufficio Design del Cantiere è già al lavoro per la scelta delle customizzazioni e dei materiali che saranno espressione diretta del suo stile. La consegna del Mangusta Oceano 44 è prevista per l’estate 2023. Attualmente in costruzione l’unità numero 4, Project Parma, disponibile alla consegna per l’estate 2024.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.