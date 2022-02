Miami International Boat Show 2022: Ferretti Yachts 500 e Riva 68’ Diable

Ferretti accende il Discover Boating Miami International Boat Show 2022.

Ferretti Group inaugura il nuovo anno alla grande portando una fantastica flotta di 12 yacht al Discover Boating Miami International Boat Show 2022, l’inedita kermesse nata dalla sinergia tra le due storiche manifestazioni: il Miami International Boat Show e il Miami Yacht Show.

L’evento, che si tiene dal 16 al 20 febbraio nella cornice glamour di Miami Beach, è anche il palcoscenico per le scintillanti American première del Riva 68’ Diable e Ferretti Yachts 500.

Quest’ultimo, interprete della filosofia di brand Just Like Home, sfilerà al fianco di alcuni dei modelli di maggior successo di Ferretti Group, simbolo dell’inarrivabile stile Made in Italy:

La flotta viene esposta presso il One Herald in un sensazionale stand, progettato per l’occasione, che presenta un concept innovativo: un’elegante spazio sembra infatti galleggiare sull’oceano, abbracciando le barche e accogliendo, nel massimo del comfort, professionisti del mondo nautico e appassionati armatori.

Miami International Boat Show 2022: Ferretti Yachts 500

Design filante, ambienti spaziosi e arredati secondo il proprio gusto: la bellezza di sentirsi come a casa, circondati dal mare. Ferretti Yachts 500 interpreta i valori espressi dal claim Just Like Home: comfort, italianità, design senza tempo e artigianalità. Combina avventura nautica e dimensione domestica nel comfort di volumi generosi e soluzioni innovative, creando un ambiente familiare che fa sentire l’ospite in totale benessere.

Lo yacht nasce dalla collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto presieduto dall’ Ing. Piero Ferrari, il Dipartimento Engineering Ferretti Group, l’architetto Filippo Salvetti per gli esterni e lo studio Ideaeitalia per il nuovo concept degli interni.

Miami International Boat Show 2022: Riva 68’ Diable

L’open yacht ad altissima concentrazione di sportività, innovazione e vivibilità, il Riva 68’ Diable incorpora entusiasmanti innovazioni tecnologiche e di design, a cui si affiancano il gusto colto per la tradizione e il dettaglio pregiato, cifra stilistica dell’attuale corso Riva. Uno dei maggiori punti di forza e di novità è il nuovissimo hard top dal design lineare e pulito, in cui scompaiono alla vista gli elementi tecnici e tecnologici, che protegge e ripara le zone centrali e la stazione di comando del ponte principale.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.