Esposti ben sette gioielli dello storico cantiere di Sarnico.

Museo Barca Lariana Riva: per gli appassionati di nautica e non solo, Riva, brand icona della nautica internazionale, ha inaugurato lo scorso ottobre, in collaborazione con la Fondazione Museo Barca Lariana presso il Museo MBL, Lake Como International Museum of Vintage Boats, di Pianello del Lario, una nuova grande sala di 300 metri quadrati dedicata ai prestigiosi motoscafi realizzati sul lago d’Iseo.

Sono esposti ben sette gioielli dello storico cantiere di Sarnico. La sala presso il Museo MBL, curata dall’architetto Paolo Albano in sinergia con Riva, accompagna il visitatore in un viaggio nel tempo che parte dagli anni ’30 per arrivare a quegli incredibili anni de “La Dolce Vita”, quando l’inconfondibile linea dell’Aquarama introduceva l’Italian-Style nel mondo dello yachting e nell’immaginario collettivo internazionale.

Un omaggio dovuto a Serafino Riva, che ha saputo realizzare velocissime imbarcazioni da corsa, e al figlio, Carlo Riva, colui che ha sapientemente elevato un marchio a simbolo mondiale, oggetto del desiderio e amato dalle star del cinema, dalle aristocrazie e dai campioni dello sport.

Museo Barca Lariana Riva: i motoscafi esposti

La raccolta museale vanta alcuni modelli davvero preziosi: HaLu è un Riva degli anni ’30, quando alla guida del cantiere c’era ancora Serafino. HaLu è probabilmente uno dei Riva storici fra i più antichi e meglio conservati al mondo. Di qualche anno dopo sono i due Riva Serie R, primi testimoni di una iniziale piccola produzione in linea, insieme a un rarissimo racer motorizzato Guzzi.

Oltre a questi, un Riva Florida con una particolare tappezzeria scozzese Madras. Infine, sono esposti anche i tradizionali stampi per la realizzazione degli scafi. Nel bookshop del Museo troverà spazio anche la raffinata collezione della Riva Brand Experience: da capi

d’abbigliamento ad accessori unici, da pezzi di design a oggetti da collezione originali, per portare con sé ovunque il ricordo del mare e la leggendaria storia Riva.

Tra le ultime novità, nel bookshop sarà disponibile anche il libro “Riva In The Movie”: un volume prezioso che racconta le oltre 50 pellicole in cui le barche Riva hanno recitato un ruolo importante, spesso da protagonista, accanto a dive e divi di tutto il mondo. Per celebrare il rapporto privilegiato tra il mito Riva e la Settima Arte, oltre al libro, in occasione della 77 Mostra internazionale d’arte cinematografica è stato presentato a Venezia anche l’intenso cortometraggio “Riva In The Movie”, magistralmente interpretato da Pierfrancesco Favino, in proiezione all’interno della sala del Museo.

La sala dedicata a Riva, e realizzata in collaborazione con la Fondazione Museo Barca Lariana, riporta alla memoria le origini del mito. Secondo la storia, Pietro Riva, nato a Laglio nel 1822, partì per Sarnico, località sul lago d’Iseo, in soccorso dei pescatori locali, dopo che una violenta tempesta distrusse completamente la loro flotta.

Da allora la famiglia Riva non è più tornata sul lago di Como se non dopo 130 anni, quando si aprì la concessionaria Colombo, esclusivista dei motoscafi Riva da sempre costruiti unicamente ancora oggi a Sarnico. Il lago di Como, uno dei posti più incantevoli da esplorare a bordo delle imbarcazioni Riva, è da sempre un riferimento per la nautica da diporto nel rispetto della verità storica che vede Carlo Riva, e nessun altro, a costruire la ultracentenaria storia di questo unico e inimitabile marchio che nel 2022 celebrerà ben 180 anni.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.