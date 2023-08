Riviera Cannes Yachting Festival 2023: il costruttore australiano di motor yacht di lusso svela in anteprima europea due nuovi modelli della sua apprezzata collezione di SUV, il 465 e il 505. I SUV 465 e 505 combinano le ottime prestazioni in mare aperto, il pozzetto sportivo della Riviera Sports Motor Yacht Collection con gli spazi abitativi, su un unico livello. Tra le novità sarà presentato, al Cannes Yachting Festival 2023, anche il popolare 4600 Sport Yacht Platinum Edition.

Riviera Cannes Yachting Festival 2023: i nuovi SUV 465 e 505

Riviera SUV 465 è un’imbarcazione per il divertimento, offre un ponte coperto all’aperto che amplia lo spazio abitativo del salone di quasi un terzo, ed è solo uno dei numerosi spazi per l’intrattenimento. La barca è dotata di un ampio pozzetto aperto per gli sport acquatici e per il divertimento e di un ponte di prua che accoglie due prendisole gemelli.

Una cucina gourmet a U si trova a poppa sul lato di dritta del salone. A prua, sul lato sinistro, un grande tavolo da pranzo pieghevole in legno è circondato da un lussuoso salotto a C che può ospitare fino a sei persone. Il timone si trova immediatamente a prua della cucina. Il 465 SUV offre tre generose cabine e due bagni sul ponte degli alloggi. L’alimentazione del SUV 465 è affidata a due Volvo Penta D8-IPS800 da 441 kW (600 CV) ciascuno.

Il Riviera SUV 505 vanta un ampio e flessibile pozzetto che consente di pescare, fare immersioni, andare in paddle-board o semplicemente intrattenersi con la famiglia e gli amici, mentre il ponte all’aperto semi-chiuso a prua è il centro sociale del 505. Dal ponte all’aperto si accede al lussuoso salone con cucina a poppa a sinistra e area lounge di fronte a prua, mentre il timone si trova a dritta con un’ulteriore area lounge pranzo di fronte.

Sotto, il ponte di coperta offre una cabina armatoriale a tutto baglio con bagno privato, una cabina ospiti VIP a prua e una cabina ospiti a due letti a dritta con un ulteriore bagno. L’alimentazione del 505 è costituita da due turbodiesel Volvo Penta D8 IPS 800 da 441 kW (600 CV) ciascuno. I Volvo Penta D11 IPS 950 da 533 kW (725 CV) sono disponibili come opzione.

Il 4600 Sport Yacht Platinum Edition offre un nuovo stile per il pozzetto con un salotto avvolgente. Sul ponte di coperta sono disponibili tre cabine, tra cui una master a tutto baglio a centro barca, e due bagni. La potenza del 4600 Sport Yacht è costituita da due motori Volvo Penta D6-IPS650 da 353 kW (480 CV) ciascuno o D8-IPS800 da 441 kW (600 CV) ciascuno.

