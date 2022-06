Rizzardi Yachts GR: alla riscoperta dei grandi Open

Nasce GR, la nuova linea Open.

Rizzardi Yachts GR è la nuova gamma che interpreta in chiave contemporanea le linee che hanno reso gli scafi Rizzardi riconoscibili a livello internazionale. Nasce con questa filosofia la nuova gamma del cantiere che andrà ad affiancare la consolidata linea “IN”, peraltro ancora in corso di sviluppo con nuovi modelli all’orizzonte.

Come si può facilmente desumere, il marchio “GR” è l’acronimo di Gianfranco Rizzardi, fondatore del cantiere, self-made-man che, con i suoi open lanciati sul mercato nei primi anni 80, per via di uno stile ben riconoscibile, ha permesso alle imbarcazioni Rizzardi di essere apprezzate sia sul mercato italiano sia all’estero.

Con la nuova linea il cantiere compie una scelta ben precisa con l’obiettivo di enfatizzare lo stile mediterraneo, reinterpretato in maniera contemporanea, dedicato all’armatore che guarda al futuro con un occhio rivolto a fascino e raffinatezza. Un cliente che si ispira al periodo della “Dolce Vita” ed al contempo cerca, in uno yacht, il giusto connubio tra doti marine, contenuti tecnologici e performance in linea con le caratteristiche dei grandi open Rizzardi di oggi.

Rizzardi Yachts GR: caratteristiche

I modelli della linea GR saranno imbarcazioni dal fascino unico, simboli di distinzione e classe in grado di “navigare” al di sopra delle tendenze. Le linee saranno quindi pulite ed essenziali, il design puro a testimoniare un’eleganza senza tempo.

A livello tecnico, ogni scafo della nuova gamma prenderà ispirazione dai modelli di successo della prestigiosa serie Top Line. Le propulsioni saranno rigorosamente in linea d’asse tradizionale. Come le altre imbarcazioni Rizzardi la realizzazione di ogni modello sarà tailor-made con personalizzazione totale della barca ad assecondare le specifiche richieste dell’armatore, dal colore dello scafo ai dettagli degli interni.

Ogni esemplare varato sarà arricchito, al suo interno, da una targa esclusiva firmata da Gianfranco Rizzardi consegnata personalmente all’armatore. La linea GR sarà in grado di esprimere appieno non solo l’italianità del cantiere bensì l’eleganza e l’esclusività che ha reso il nostro Paese un punto di riferimento nel panorama artistico e culturale internazionale, sempre però in una prospettiva tecnologica rivolta al futuro. Il primo modello sarà un 63’ le cui forme verranno svelate nel corso dell’estate 2022.

