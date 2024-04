Rizzardi Yachts INSeven Plus: la nuova ammiraglia

INSeven Plus è la nuova ammiraglia di Rizzardi Yachts, che combina un’estetica aggressiva, sportività e tecnologie all’avanguardia, pronto a conquistare i mari e gli armatori più esigenti in tutto il mondo.

Rizzardi Yachts svela il nuovo INSeven Plus, l’ultima aggiunta alla sua linea “IN”, l’ammiraglia della gamma. Questo yacht, seguendo le orme dei suoi predecessori INfive e INsix, presenta un design totalmente rinnovato con un hard-top e un accesso sottocoperta tramite un’ampia porta a vetro, che offre una continuità spaziale senza soluzione di continuità tra gli ambienti esterni e interni.

Con una lunghezza di circa 24 metri e una larghezza di 5,5 metri, INSeven Plus incarna la perfetta armonia tra sportività, eleganza e comfort. Il design aggressivo e le linee filanti nascondono spazi calpestabili estesi e volumetrie interne generose, dimostrando come l’ottimizzazione dello spazio possa convivere con uno stile decisamente sportivo. Gli interni, che possono essere personalizzati secondo le richieste dell’armatore, rispecchiano la tradizione di artigianalità e l’attenzione al dettaglio che hanno reso famoso Rizzardi.

Dal punto di vista tecnico, INSeven Plus è equipaggiato da un sistema di propulsione con trasmissioni di superficie supportate dal sistema “Auto-Trim”, che garantisce prestazioni di alto livello e planate a bassa velocità. In plancia di comando la manovrabilità sarà affidata al joystick a gestione elettronica per il controllo automatico delle eliche di superficie così da semplificare la movimentazione dello yacht in fase di ormeggio. Il sistema permetterà anche la funzione di ancoraggio digitale. Sarà quindi possibile, digitando su apposita pulsantiera, mantenere il posizionamento della barca.

Il primo esemplare di INSeven Plus è stato già commissionato da un armatore italiano ed è attualmente in fase di costruzione.

Fonte Rizzardi Yachts

Copyright Image: Sinergon LTD