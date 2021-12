Sacs Rebel 55: carattere sportivo e volumi generosi

Dopo il debutto all’ultimo Cannes Yachting Festival, il Sacs Rebel 55 si appresta a debuttare in versione con murate abbattibili al Boot 2022.

Si chiama Sacs Rebel 55 il modello che rappresenta il coronamento dell’espressione stilistica di Christian Grande per esaltare l’anima della gamma Rebel di Sacs: quella di un gommone in cui comfort e prestazioni sono il perfetto contorno di una vocazione marcatamente conviviale, in cui la voglia di stare insieme è condita dal dinamismo e dall’energia. Dopo il successo ottenuto in occasione della presentazione all’ultimo Cannes Yachting Festival, è tutto pronto per l’anteprima mondiale, al prossimo Boot di Dusseldorf, di una nuova versione con murate abbattibili.

Sacs Rebel 55: caratteristiche

L’animo Rebel emerge già ad un primo sguardo: quando è in navigazione, non lascia spazio a fraintendimenti; la sua natura è sportiva e le sue linee all’avanguardia.

La vocazione conviviale del Rebel 55 emerge poi osservando gli spazi a bordo, sia interni sia esterni, dove il design di Christian Grande e la disposizione degli elementi sono in grado di “scaldare” l’atmosfera a bordo, offrendo ambienti raffinati, accoglienti e confortevoli.

La coperta è caratterizzata, al centro del pozzetto, da una cucina di dimensioni uniche per questa tipologia d’imbarcazione; verso poppa, lo spazio a disposizione prosegue con due divani contrapposti, a creare una zona living convertibile a pranzo, ed infine un grande prendisole.

Gli ampi spazi di prua sono poi raggiungibili grazie ai walkaround e si articolano in un comodo divano fronte mare ed un secondo prendisole, di generose dimensioni.

L’allestimento del Rebel 55 è stato concepito seguendo un gusto contemporaneo, che bilancia elementi classici e moderni attraverso riferimenti materici di grande eleganza.

Tre edizioni esclusive declinano su diverse sensazioni questo spirito: le tonalità delicate di Daiquiri Touch, gli equilibrati contrasti di Spicy Honey e le atmosfere notturne di Velvet Mist. La cura dei dettagli è evidente osservando le superfici verticali che alternano legni, verniciature metalliche e rivestimenti in tessuto, in un perfetto contrappunto.

Il Sacs Rebel 55 si presenta in versione entrobordo, dotata di due motori Volvo Penta IPS 950 da 725 hp, ma prevede anche una potente versione fuoribordo, equipaggiata con 4 motori Mercury da 600 hp, ancora più versatile e veloce.

—–

