Sanlorenzo 73Steel: prosegue inarrestabile la crescita di Sanlorenzo, che conferma ancora una volta la propria leadership indiscussa nel settore del metallo con una nuova, importante, vendita. La Divisione Superyacht ha infatti fatto registrare proprio in questi giorni la vendita del più grande superyacht mai costruito dal cantiere, il 73Steel, perfezionata tramite la broker house Fraser. Questo nuovo contratto porta a nove le unità in metallo vendute ad oggi nel 2022 incrementando una flotta attualmente in costruzione che conta 23 superyacht dai 44 ai 73 metri.

Il nuovo gigante in metallo firmato Sanlorenzo avrà una lunghezza totale di 73 metri, una innovativa propulsione diesel-elettrica tesa alla minimizzazione delle emissioni ed un layout del tutto fuori dagli schemi, che porterà la connessione tra interno ed esterno e tra uomo e natura ad un altro livello. Le linee esterne saranno ancora una volta affidate alla creatività dello studio Zuccon International Project mentre il concept del décor promette di essere innovativo e a tratti rivoluzionario.

Il progetto del nuovo 73Steel rappresenta un nuovo affascinante capitolo della storia del cantiere, non solo per le sue dimensioni che sono al momento le più grandi mai realizzate, ma anche perché è la testimonianza di quanto, mai come oggi, l’azienda creda fortemente nell’evoluzione e nell’importanza di un mercato complesso come quello dei superyacht. Come progettisti, non possiamo che essere ancora una volta orgogliosi di partecipare a questa nuova avventura, fondando la nostra ricerca progettuale sullo sviluppo di un design che, nonostante i grandi volumi a disposizione, sia in grado trasmettere un principio di estremo dinamismo, sportività e contemporaneità. Ed è proprio questo sottile dialogo tra la ricerca di una forte attualità stilistica ed una costante ispirazione a stilemi ormai consolidati nel DNA del brand, che si connota la perfetta chiave interpretativa di questo progetto. Ogni segno è stato plasmato per enfatizzare tensione e plasticità delle forme, che sembrano essere costantemente in movimento, senza pause, modificandosi ed adattandosi con l’obiettivo di creare il perfetto dialogo tra spazi interni ed esterni; un ritmo dinamico ed incessante che punta ad un’evoluzione formale in grado di ricostruire ogni volta ed in ogni dettaglio quel linguaggio fortemente identitario che caratterizza da sempre il prodotto Sanlorenzo racconta Bernardo Zuccon, Studio Zuccon International Project.