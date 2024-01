Il Predator 75 di Sunseeker segna il suo debutto europeo al Boot di Düsseldorf 2024 portando una ventata di novità nel mondo degli yacht. Questa nuova generazione del Predator si distingue per il suo design accattivante, caratterizzato da un sorprendente Gelcoat color Grigio Mezzanotte e dettagli in Nero Jet all’esterno.

L’iconico hardtop in stile coupé e i camminamenti sono rifiniti in vernice nera LSA, che abbassa il profilo creando una silhouette ancora più aggressiva. L’illuminazione subacquea bicolore blu e bianca di Lumishore, insieme all’illuminazione led, trasforma di notte il Predator 75 in un elemento sorprendente in acqua.

Equipaggiato con due motori MAN V12-1900, il Predator 75 è uno yacht dalle prestazioni distintive, progettato per lunghi periodi in mare, che raggiunge una velocità massima di 40 nodi, ed è dotato di un elica di prua e di poppa idraulica, che offre un’esperienza di navigazione sorprendentemente fluida, sia all’ancora che a piena velocità.

Il Predator 75 è uno yacht pensato per ospitare amici ed eventi. Il pozzetto abbonda di caratteristiche progettate appositamente per l’intrattenimento. Un elegante tavolo in fibra di carbonio domina la scena, con un piano pieghevole montato su gambe elettriche sincronizzate in acciaio inossidabile lucidato. Questa disposizione spaziosa offre un punto di ritrovo accogliente fino a sei ospiti. Quattro altoparlanti Sonance Extreme e un amplificatore Sonos creano un’esperienza audio immersiva a bordo.

Non mancano poi un comodo barbecue elettrico, un frigorifero da 80 litri e un ice maker nel pozzetto, così gli ospiti possono gustare prelibatezze appena grigliate e bevande fresche, il tutto a portata di mano. Durante il giorno, una tettoia elettrica si estende sulla disposizione dei posti a sedere, mentre la sera un’illuminazione dimmerabile e una tettoia per la privacy creano un’atmosfera intima a poppa.

Sul ponte di prua, la socializzazione si svolge attorno a un tavolo con comode sedute. In più a prua, il prendisole è dotato di schienali pieghevoli e comodi cuscini prendisole. Nessun ponte di prua è completo senza i doppi altoparlanti Sonance Extreme e i due grandi frigoriferi a cassetto montati comodamente sotto le sedute.

Nell’invitante salone, relax e funzionalità convergono. La porta del pozzetto scorre a dritta e la porta e la finestra scendono sotto i sedili, unendo il pozzetto al salone. Le comode poltrone completano un ripostiglio progettato con cura sul lato sinistro, completo di frigorifero mini-bar integrato. Il fulcro dell’intrattenimento è un televisore UHD Smart 4K da 55 pollici, dotato di app Apple TV e Airplay 2. L’esperienza audio, arricchita da un sistema audio surround integrato, offre un intrattenimento coinvolgente.

La sofisticata console di guida è dotata di un sistema autopilota steer-by-wire all’avanguardia per una navigazione precisa, mentre i doppi display multifunzione Simrad da 19 pollici offrono dati di navigazione completi e in tempo reale. Il sistema di gestione dell’energia e di monitoraggio dell’imbarcazione Sunseeker Cm8 assicura un controllo continuo dei sistemi di bordo dello yacht, garantendo comodità e tranquillità.

La cucina inferiore è completamente attrezzata con elettrodomestici Miele integrati, un frigorifero e un congelatore a tutta altezza, una lavastoviglie e un refrigeratore per vini da 33 bottiglie. Inoltre, la cucina beneficia di un rubinetto Quooker Flex Pro 3 che offre opzioni di acqua completamente filtrata, riscaldata e frizzante.

Il bar per la colazione collegato presenta un mix eclettico di piani di lavoro in quarzo e un piano per la colazione in fibra di carbonio, completato da arredi morbidi neutri e paratie con inserti in acciaio inox. Il ponte inferiore offre posti letto per sei ospiti e due membri dell’equipaggio con tre cabine ospiti ben arredate. La cabina armatoriale a tutto baglio è dotata di un tavolo da toeletta attrezzato con portaoggetti, bagno privato e cabina armadio.

Copyright Image: Sinergon LTD