Tommaso Spadolini 90 metri: svelati i primi dettagli del nuovo superyacht sportivo dalle linee molto particolari. Non un classico concept, ma un progetto compiuto.

Tommaso Spadolini 90 metri: caratteristiche

Le linee sportive sono state parte fondamentale del brief e, fin dai primi schizzi disegnati a mano, Spadolini ha concepito un ponte principale “potente”, enfatizzato da due forti linee convesse per i ponti armatoriali e superiore. Le linee rette necessarie per le murate e i ponti sono abilmente nascoste da curve decise e fluide che raggiungono il picco a centro barca, prima di scendere verso il generoso beach club.

Oltre a questo, il brief richiedeva altre due caratteristiche chiave. Il design dello yacht, nonostante i suoi 90 metri di lunghezza, doveva dare agli ospiti la sensazione di essere a stretto contatto con il mare. E inoltre doveva consentire all’armatore di mantenere un elevato livello di privacy rispetto a ospiti ed equipaggio.

Con i suoi 90 metri di lunghezza, il progetto di Tommaso Spadolini si distingue per la grande area dedicata al beach club a poppa. Disposto sul ponte inferiore e su quello principale, prevede un’area lounge di 150 metri quadrati con due terrazze apribili. Oltre alla palestra e all’area bar, ci sono anche una zona sauna, massaggi e relax. La stessa piattaforma da bagno è di 65 metri quadrati e il pozzetto principale poppiero superiore occupa altri 150 metri quadrati: il tutto è inondato di luce naturale grazie agli sbalzi più contenuti del ponte sovrastante.

All’interno di questo spazioso beach club di 365 metri quadrati, si trova una bellissima piscina a sfioro di 7×3 metri con fondo vetrato. Sospesa sulla piattaforma da bagno, offre a poppa una vista unica dell’orizzonte. Il legame con l’acqua è ulteriormente sottolineato dai balconi all’esterno delle porte scorrevoli del salone superiore. Caratteristico pure l’impiego del vetro su tutto il ponte principale e superiore con finestrature a tutta altezza.

Un ponte armatoriale dedicato

L’attenzione alla privacy è stata un’altra delle richieste fondamentali fin dall’inizio di questo progetto, e Tommaso Spadolini ha estremizzato il concetto, creando un ponte armatoriale dedicato e gestendone l’accesso con scale e anche un ascensore. La suite armatoriale prevede un grande letto con vista a 270 gradi verso prua. Ad arricchire il ponte, ecco i bagni dedicati per lui e per lei, le cabine armadio, una cantina per i vini, una sala fumatori con humidor e un’intima area lounge. Un’area lounge esterna e un salone con piscina a prua completano l’allestimento.

L’accesso prevede due scale e un ascensore. L’atrio può essere delimitato con porte appositamente isolate, in modo da impedire l’accesso agli appartamenti dell’armatore e la possibilità di ascoltare le conversazioni. All’esterno, una scala collega il ponte principale e il sundeck, in modo che chiunque sia invitato sul ponte armatoriale possa arrivarci con discrezione senza sfilare prima nelle aree comuni. Anche la dispensa dell’armatore può essere chiusa con due porte.

Tutte le aree interne godono di ampi spazi, ottenuti anche grazie ad alcune particolari soluzioni di design. Svasando la prua e allargando il ponte superiore sino ad inglobare le ali di plancia, Tommaso Spadolini ha ottenuto un volume extra sul main deck sottostante. Qui si trovano sei ampie cabine per gli ospiti, di cui due Vip. Sempre a prua, c’è spazio anche per un enorme garage per i ‘sea toys’, dai jet ski alle moto d’acqua, mentre il garage del tender principale può ospitare una barca di nove metri.

Con l’helipad ‘touch-and-go’ sul ponte di prua e altre soluzioni particolari come un cinema da nove posti e una zona prendisole di 200 metri quadrati con piscina, questo 90 metri è un superyacht adatto a tutta la famiglia e con un forte potenziale per il charter.

