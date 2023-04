U-Boat Worx Nautilus Yacht Submarine: svelato il design degli interni creato in collaborazione con lo studio di design di fama mondiale Officina Armare. Il Nautilus funge sia da yacht privato che da sottomarino perfettamente funzionante, in grado di immergersi fino a 150 metri e di coprire un raggio d’azione di 3.200 miglia nautiche.

U-Boat Worx Nautilus Yacht Submarine: il design degli interni

Il superyacht sottomarino è il connubio definitivo tra tecnologia e lusso, e i suoi interni non fanno eccezione. Con un’attenzione particolare al comfort e allo stile contemporaneo, Officina Armare ha creato uno spazio spettacolare che integra perfettamente tecnologia all’avanguardia ed eleganti elementi di design.

Il Nautilus dispone di camere per gli ospiti spaziose e splendidamente arredate, di una splendida cabina armatoriale con bagno privato e di una sala di osservazione sul mezzanino che offre una vista panoramica del mondo sottomarino. Lo spazio centrale, il salone, è il luogo ideale per rilassarsi, intrattenersi o lavorare. Anche il salone del ponte principale e il salone di prua sono luoghi ideali per rilassarsi e sorseggiare un drink mentre si galleggia e si naviga in superficie.

Il Nautilus è dotato di una palestra all’avanguardia completa di tapis roulant, cyclette e pesi, mentre il suo solarium è dotato di un bar e di una vasca idromassaggio. Il sistema di propulsione diesel-elettrico e il sistema di batterie al litio garantiscono la massima efficienza.

Il Nautilus è stato progettato per esplorare le destinazioni più esclusive e remote della Terra, diventando così l’imbarcazione d’avventura per eccellenza. Ispirato al romanzo classico di Jules Verne, “Ventimila leghe sotto i mari”, il Nautilus è un capolavoro di ingegneria e design.

Le immagini del Nautilus Yacht Submarine

