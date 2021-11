Garmin GPSMAP 276Cx: il nuovo navigatore per l’Offroad

Garmin presenta a Eicma il nuovo GPSMAP 276Cx per esperienze su fuoristrada 4x4 o in sella ad una moto enduro.

Dall’esperienza ultradecennale del GPSMAP 276 nasce il portatile Garmin GPSMAP 276Cx, ideale per chi ama l’avventura senza porsi limiti. Robusto e personalizzabile, è dotato di importanti funzioni come la ricezione GPS/Glonass, la nuova batteria con maggiore capacità e la cartografia europea Recreational Map precaricata. In altre parole: la soluzione perfetta per la navigazione su strada, fuoristrada e nell’utilizzo nautico.

Garmin GPSMAP 276Cx: caratteristiche

Il sistema HotFix all’interno del GPSMAP 276Cx di Garmin e il software di gestione consentono la ricezione del segnale dal sistema satellitare russo Glonass oltre a quella del GPS, per una rilevazione ancora più precisa anche nelle zone più impervie, e come opzione è possibile anche utilizzare un’antenna esterna. Lo strumento è inoltre dotato di connettività wireless Wi-Fi e Bluetooth, che gli permetta di dialogare direttamente con la piattaforma Garmin Connect per la condivisione dei dati e tracciati, ma anche di ricevere preziose informazioni, come ad esempio aggiornamenti sulle previsioni meteo.

Strumento moderno e versatile, è in grado di gestire Smart Notification, LiveTrack e, tramite protocollo ANT+, essere associato ad ulteriori sensori esterni. GPSMAP 276Cx integra inoltre i sensori ABC (altimetro, barometro e bussola elettronica a tre assi), che forniscono indispensabili dati a corredo del posizionamento GPS, per una maggior sicurezza negli ambienti più impervi e lontani.

L’ampio display da 5 pollici è perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole e l’interfaccia di comando è rigorosamente “tradizionale”, con tasti fisici che permettono l’uso del dispositivo, ad esempio, anche indossando guanti invernali o tra gli scossoni di una pista africana in 4×4. GPSMAP 276Cx ha schermate personalizzabili, cosa che rende lo strumento altamente performante e ben adattabile a ogni tipo di uso. Robusto e impermeabile IPX7, per sopportare temporali e schizzi d’acqua se utilizzato in moto o su un’imbarcazione. Sono disponibili vari accessori di montaggio, che lo rendono uno strumento flessibile e al proprio fianco in ogni luogo.

GPSMAP 276Cx prevede cartografia europea Recreational Map precaricata, la classica mappa base mondiale con rilievi sfumati ed un abbonamento gratuito di un anno al servizio di download di immagini satellitari BirdsEye. Questo strumento è inoltre compatibile con l’intera gamma di mappe opzionali installabili tramite microSD: City Navigator stradali, TrekMap Italia e le altre mappe Topo e le carte nautiche BlueChart g2 HD.

La navigazione utilizza avanzati algoritmi di calcolo per i percorsi fuoristrada, Curvy Routes routing ed i percorsi stradali (anche con comandi vocali, utilizzando la staffa auto o un casco con auricolari Bluetooth). La memoria interna è di 8GB che può essere estesa tramite microSD aggiuntive, opzionali e vendute separatamente.

Il sistema di doppia batteria agli ioni di litio ricaricabile (inclusa) garantisce al GPSMAP 276Cx un’autonomia fino a 16 ore ed è prevista la possibilità di installare le classiche batterie stilo AA (non presenti nella confezione) che garantiscono invece un’autonomia fino a 8 ore. L’alimentazione nei veicoli può avvenire anche attraverso la staffa o tramite cavetto accendisigari.

