Sicurezza in millisecondi grazie all'innovativa tecnologia Airbag.

Cybex Anoris T i-Size definisce nuovi standard di settore in termini di sicurezza. Grazie alla sua tecnologia di airbag integrata, la seduta rivolta in senso di marcia offre circa il 50% di sicurezza in più rispetto alle sedute rivolte in senso di marca convenzionali. Inoltre, se comparato ai tradizionali seggiolini auto per bambini rivolti in senso contrario di marcia, Anoris presenta prestazioni complessive migliori in termini di protezione attiva e passiva, confermando così una sicurezza senza compromessi.

Rivolto in senso di marcia, il bambino riesce ad interagire in modo più semplice con il guidatore. Cybex Anoris T i-Size è semplice da installare e offre molto più spazio per le gambe, maggiore comfort e un accesso più facile al seggiolino.

Cybex Anoris T i-Size: Tecnologia Airbag

La nuova generazione della sicurezza per bambini inizia ora. In un tradizionale seggiolino auto rivolto in senso di marcia, il bambino è protetto attraverso le cinture del seggiolino che, in caso di collisione frontale, fanno si che la testa sia spinta in avanti. Per combattere ciò, l’Airbag integrato nel cuscino di sicurezza di Anoris T i-Size protegge sia la testa sia il collo del bambino.

L’Airbag si attiva in millisecondi, aprendosi con una forma a C davanti al bambino. L’Airbag integrale offre una protezione di circa il 50% in più in caso di collisione frontale rispetto ai tradizionali seggiolini auto rivolti in senso di marcia dotati di sistema di imbracatura.

Anoris T i-Size consente ai genitori di interagire facilmente con i propri figli, osservandoli senza difficoltà utilizzando lo specchietto retrovisore. Il seggiolino Anoris rende più confortevole un lungo viaggio offrendo spazio sufficiente per le gambe per i bambini fino a sei anni (due anni in più rispetto ai convenzionali seggiolini auto per bambini). Durante i viaggi più lunghi, i bambini più grandi possono muovere le gambe senza sentirsi limitati in alcun modo.

Il seggiolino auto – sviluppato secondo gli standard UN R129/03 – è adatto per bambini a partire da un’altezza di 76 cm. Il seggiolino si adatta alla crescita del bambino fino all’età di sei anni o fino a un’altezza di 115 centimetri e a un peso massimo di 21 chilogrammi. I genitori possono regolare il seggiolino in tre comode posizioni in modo che il bambino possa facilmente addormentarsi durante i lunghi viaggi.

Anoris T i-Size sarà disponibile negli store a partire da fine novembre 2021 al prezzo di 699,95 €.

