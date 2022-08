Brooksfield primavera estate 2023: nata dal desiderio di catturare quell’atmosfera fresca e rilassata delle estati degli anni ’60, la nuova collezione primavera estate 2023 di Brooksfield si lascia ispirare dal film cult Talent Mr Ripley. Un viaggio tra i panorami estivi del Mediterraneo, dove lo stile italiano si mescola con la solita influenza dello sportswear americano e britannico.

Design e moda di fondono nella collezione. Gli elementi di arredo, le carte da parati e l’installazione d’arte, sono di ispirazione per la palette: ocra, bruciato, corallo, acquamarina, turchese e rosa, giocati tra di loro, a volte anche in modo inaspettato. Le tinture speciali fatte in capo sono capaci di conferire tridimensionalità e profondità al colore che diventa protagonista.

La scelta dei tessuti, in maglia o navetta, è per fibre naturali, come cotone, lino e lyocell, capaci di catturare la leggerezza delle giornate estive.

Rappresentati dello stile rilassato, i pantaloni e le giacche, sono ora più morbidi e spaziosi, senza essere oversize. Nuove ed uniche le camicie, tessute in esclusiva per il brand, replicano alcuni filati vintage. Riviste con colori estivi super vivaci come il verde acqua e blu klein, o arancione e magenta sono capaci di mantenere intatta quell’eleganza innata del brand.

Continuano le contaminazioni tra il mondo della camiceria e quello delle polo con la creazione di pop-over su navette di cotone o di lino e polo di piquet con dettagli in tessuto. Ogni modello diventa così connubio dello stile italiano e della sperimentazione tipica dello sportswear.

Non manca, infine, una speciale capsule tennis, ispirata ai mitici 80’s, quando quel modo di vestire usciva al campo di gioco per essere indossato nella vita quotidiana. Polo e maglie, unite, a trecce o con bordi rigati, vengono proposte in tre colori dal sapore mariniere: rosso, navy e bianco. Aggiunte di stile per una collezione senza tempo.

