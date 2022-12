Our Legacy Work Shop x Baracuta: la giacca G9 da collezione in edizione limitata

Our Legacy Work Shop x Baracuta: svelato l’ultimo progetto di collaborazione di questo autunno inverno 2022 2023 accogliendo uno dei marchi più interessanti ed emergenti del momento. Il marchio svedese indipendente di culto della moda, fondato nel 2005 da Jockum Hallin, Cristopher Nying e Richardos Klarén, si concentra sulla sostenibilità, applicando il proprio tocco a capi di design senza tempo, utilizzando tessuti sviluppati su misura, silhouette minimaliste e texture. Essendo un punto di riferimento per le nuove generazioni, sia Baracuta che Our Legacy Work Shop hanno unito le forze per esprimere la loro passione per i capi sostenibili.

Our Legacy Work Shop x Baracuta: il video

Nel 2016 Our Legacy ha dato vita all’iniziativa Work Shop, uno spazio di lavoro e una piattaforma di vendita al dettaglio dedicati al riciclo e all’upcycling di vecchi capi, nel tentativo di ridurre al minimo gli sprechi della moda. È proprio per questo che Baracuta sta collaborando con il marchio per riciclare vecchi capi e creare un pezzo da collezione in edizione limitata.

Baracuta si concentra sull’approvvigionamento di materiali riciclati e di alta qualità non solo per i suoi capi iconici, ma anche per la maglieria. Ma non finisce qui: l’anno scorso il marchio britannico ha partecipato a un progetto di upcycling in cui studenti e studi hanno avuto la possibilità di riciclare i capi Baracuta per creare giacche uniche e persino articoli per la casa.

Questo progetto si concentra sul riutilizzo di tessuti scaduti e avanzati da collezioni precedenti per dare vita alla giacca iconica di Baracuta che ha cambiato il mondo dell’outerwear fin dalla sua creazione, l’unica e sola G9 Harrington Jacket, in non uno ma due colori: Nero e Marrone Khaki.

La giacca G9 in tela di lana Our Legacy ha mantenuto tutte le caratteristiche dell’icona del marchio inglese, pur utilizzando i tessuti di magazzino del marchio scandinavo Our Legacy. Caratteristiche come il colletto ad orecchio di cane con chiusura a doppio bottone, i polsini e la cintura a costine, le maniche raglan per facilitare i movimenti, le tasche anteriori diagonali con chiusura a bottone e patta, il caratteristico carré posteriore a ombrello e, per non dimenticare, l’inconfondibile fodera Fraser Tartan. La giacca ecosostenibile è anche ricamata con il logo di Our Legacy sul petto del G9.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.