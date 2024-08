Tankoa Yachts si presenta al Cannes Yachting Festival 2024 con il debutto mondiale del 45 metri My Go, il primo superyacht della nuova serie T450. Progettato dallo studio Cassetta – Yacht Design & Architecture, il T450 combina acciaio e alluminio in una struttura robusta ma raffinata, che unisce linee verticali audaci a profili orizzontali eleganti, creando un look moderno e distintivo.

Il My Go è stato commissionato da un armatore americano, presentato al cantiere da Italian Yacht Group di Ft Lauderdale. Una delle richieste principali dell’armatore è stata l’aumento della stazza lorda da 430GT a 450GT, per migliorare ulteriormente il volume interno e offrire spazi più ampi e confortevoli.

Il T450 è stato progettato per offrire un’esperienza di lusso in mare senza pari. Il salone principale è dedicato al comfort totale, con una vista panoramica a 270 gradi sull’acqua che crea un ambiente unico per l’armatore e i suoi ospiti. La suite armatoriale, situata a prua sul ponte principale, offre un rifugio tranquillo e rilassante, perfetto per il riposo e il relax.

Sul ponte inferiore, cinque lussuose suite per gli ospiti garantiscono ampie e confortevoli sistemazioni, mentre le grandi finestrature inondano gli interni di luce naturale, esaltando gli spazi di ogni area. Il beach club, spazioso e ben progettato, dispone di piattaforme laterali apribili che avvolgono la poppa, offrendo un’area ideale per il relax e il divertimento. Inoltre, un prendisole scorrevole copre la piscina durante la navigazione, aggiungendo un tocco di praticità e sicurezza.

La combinazione di acciaio e alluminio utilizzata per la costruzione del T450 garantisce non solo robustezza e durabilità, ma anche una leggerezza che permette migliori prestazioni in mare. L’innovativo design di Cassetta si riflette in ogni dettaglio del T450, con una particolare attenzione all’estetica e alla funzionalità, mantenendo l’eleganza tipica di Tankoa.

Il T450 è equipaggiato con le più recenti tecnologie per la navigazione e il comfort a bordo. I sistemi di propulsione avanzati garantiscono un’ottima efficienza energetica, riducendo l’impatto ambientale. Le soluzioni tecnologiche implementate assicurano una navigazione fluida e silenziosa, permettendo agli ospiti di godere appieno dell’esperienza a bordo.