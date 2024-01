Quando fa freddo e le strade sono ghiacciate, oppure quando piove e sull’asfalto si deposita uno strato di sporco viscido, l’aderenza non è più ottimale, lo sappiamo tutti. In questi ultimi anni l’elettronica è venuta più volte in soccorso, dall’adozione dell’ABS, fino all’arrivo di ASR, ESP più altre sigle che hanno un comune denominatore: intervenire quando sta per accadere l’inevitabile, ovvero l’incidente.

Sulle strade dell’Appennino abruzzese ho avuto la possibilità di provare l’approccio di Mazda, che per certi versi è completamente diverso rispetto alle altre case automobilistiche, guidando i modelli dotati di sistema di trazione integrale i-Active AWD. Come abbiamo accennato in altre occasioni, Mazda negli anni ha continuato a perfezionare il concetto di Jinba Ittai, che simboleggia l’armonia tra il conducente e la sua auto.

Questo si realizza anche attraverso un processo di progettazione completamente gestito internamente, dando ai propri ingegneri la libertà di creare automobili dal carattere distintivo. L’interazione tra motore, trasmissione, telaio e sospensioni deve risultare armoniosa fin dall’inizio, evitando quindi di assemblare ed adattare tecnologie create da altri. Sistemi come il G-Vectoring Control-Plus e il Kinematic Posture Control, sviluppati per la Mazda CX-60, sono esempi chiave di come queste caratteristiche siano esaltate.

Lo dico subito, mettendo un po’ le mani avanti. Rispettando la filosofia umanocentrica della casa giapponese, che pone il guidatore al centro, le Mazda offrono un’esperienza di guida eccezionalmente sicura, rilassante e piacevole. Dalla sterzata alla frenata, fino alla semplice navigazione stradale, il guidatore trova un controllo intuitivo e semplice del veicolo, come se fosse un’estensione del proprio corpo.

Ma come è possibile? Vediamo in sintesi come funzionano alcune delle tecnologie sviluppate da Mazda: i-Activ All-Wheel Drive (AWD), G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) e Kinematic Posture Control (KPC), particolarmente notevoli nel loro funzionamento.

i-Activ All-Wheel Drive (AWD)

Questo sistema è stato progettato per offrire sicurezza e controllo ottimale in tutte le condizioni di guida, comprese superfici scivolose o accidentate. Utilizzando una tecnologia intelligente e predittiva, i-Activ AWD massimizza la trazione tra il pneumatico e la superficie stradale.

Il cuore di questo sistema è la capacità di distribuire la coppia in modo ottimale tra le ruote anteriori e posteriori, adattandosi dinamicamente alle condizioni di guida e alle intenzioni del conducente. Ciò è reso possibile da 27 sensori che monitorano vari fattori con 200 datapoints al secondo, come ad esempio la temperatura o la semplice attivazione del tergicristalli, per arrivare alla quantità di potenza utilizzata ed il tipo di guida, in modo da regolare la distribuzione

della coppia in tempo reale ed abbassare i consumi.

A differenza dei sistemi della concorrenza che intervengono non appena avvertono lo slittamento, il sistema riesce quindi non solo ad anticipare ma anche prevenire lo slittamento prima che si verifichi, garantendo così un’esperienza di guida sicura e confortevole.

G-Vectoring Control Plus (GVC Plus)

GVC Plus è una tecnologia che ottimizza i carichi delle ruote in curva per migliorare la gestione del veicolo e il comfort.

Funziona regolando la coppia del motore in risposta all’azione dello sterzo. In ingresso in curva, una lieve riduzione della coppia del motore trasferisce il carico sulle ruote anteriori, migliorando la trazione, mentre in uscita dalla curva, il motore ridistribuisce la coppia alle ruote posteriori per migliorare la stabilità.

GVC Plus aggiunge il controllo diretto del momento di imbardata attraverso i freni. Quando si esce da una curva, una leggera forza frenante sulle ruote esterne aiuta a stabilizzare la vettura.

Il sistema migliora quindi la sicurezza ed il comfort di guida, ed aiuta ad entrare in sintonia con l’automobile, fornendo una guida più fluida e reattiva.

Kinematic Posture Control (KPC)

KPC, introdotto nel 2022, è disponibile sulla Mazda CX-60 e su alcuni altri modelli con disposizione motore-cambio longitudinale e trazione prevalente sulle ruote posteriori. Questo sistema aumenta la stabilità in curva applicando una leggera forza frenante alla ruota posteriore interna, riducendo così il rollio del veicolo. Il risultato è una maggiore sicurezza e coinvolgimento per il conducente durante la guida in curva.

KPC migliora il comportamento su strada e la sensazione di guida, mantenendo l’essenza dell’esperienza di guida Jinba Ittai di Mazda, che sottolinea l’unità tra auto e conducente.

Queste tecnologie avanzate riflettono l’impegno di Mazda nel fornire un’esperienza di guida sicura, confortevole e coinvolgente, senza compromettere le prestazioni.

La prova su strada…

Guidare le Mazda CX-60, CX-5 è un’esperienza che va oltre la semplice guida: è un viaggio nel comfort e nella sicurezza avanzata. In autostrada, la CX-60 e la CX-5 si distinguono per il loro comfort eccezionale e il silenzio dell’abitacolo, un rifugio sereno dal caos esterno.

Uno dei primi aspetti che colpisce è come queste auto gestiscono le irregolarità del manto stradale. La sospensione, finemente tarata, assorbe dossi e asperità con una facilità sorprendente. La sensazione è quella di scivolare sull’asfalto con una facilità sorprendente, merito anche dei sistemi di cui abbiamo parlato. Il lavoro sottile ma efficace del GVC Plus sui curvoni autostradali così come nei tornanti appenninici, si traduce in una guida fluida e reattiva. Questo rende i lunghi viaggi meno faticosi, sia per il conducente che per i passeggeri.

Il silenzio all’interno dell’abitacolo è un altro punto di forza. Mazda ha lavorato meticolosamente sull’isolamento acustico, riducendo al minimo il rumore del vento e del motore. Questo tranquillo ambiente interno permette ai passeggeri di conversare facilmente o di godersi la musica senza interruzioni. La riduzione del rumore esterno aiuta anche a diminuire la fatica del conducente, consentendo una guida più concentrata.

I sedili meritano una menzione particolare. Progettati ergonomicamente, offrono un sostegno eccellente, riducendo la fatica e lo stress su schiena e spalle durante i viaggi prolungati. I materiali di alta qualità utilizzati per i rivestimenti aumentano ulteriormente il senso di lusso e benessere all’interno dell’abitacolo.

Le tecnologie integrate aggiungono ulteriore comfort al viaggio. Sistemi come il controllo automatico della velocità di crociera e l’assistenza alla guida rendono la navigazione in autostrada semplice e rilassata.

… e in pista

Nel test più impegnativo, su un percorso con fango e neve, ho affrontato la prova dell’alce, curve strette e una serie di manovre che hanno messo alla prova la tenuta di strada e la reattività dei veicoli. Il feeling di sicurezza che emerge sia sulla CX-60 che sulla CX-5 è palpabile, soprattutto comparato alle dimensioni delle due vetture. Anche la Mazda CX30 e la Mazda3 4WD, pur non essendo disponibile sul mercato italiano, ha dimostrato eccellenti capacità, soprattutto considerando le sue dimensioni più compatte.

In situazioni estreme, l’istinto suggerisce che l’auto potrebbe perdere aderenza, ma con Mazda, questa aspettativa viene costantemente smentita. Il sistema i-Activ AWD, con la sua capacità predittiva, sembra anticipare e adattarsi alle condizioni della strada, mantenendo un controllo eccezionale. Anche quando ho affrontato una serie curve serrate, la combinazione di GVC Plus e KPC lavoravano in armonia per prevenire sbandamenti o perdite di controllo. Il risultato è una sensazione di fiducia e sicurezza che permea ogni aspetto della guida.

Come promesso dagli ingegneri giapponesi, l’auto sembra davvero anticipare le esigenze del conducente e le condizioni della strada. È questa “preveggenza” tecnologica che eleva la guida sullòe Mazda a un livello superiore, offrendo non solo una guida sicura ma anche un’esperienza emotivamente gratificante, dove il conducente si sente in sintonia con la vettura in ogni momento.

Si chiama “piacere di guida”

La filosofia di Mazda del “Jinba Ittai”, che significa “cavallo e cavaliere come uno”, risplende chiaramente sia nell’anello di prova con neve e fango sia nella guida su strada normale. Questo principio, radicato nella tradizione giapponese di unione e armonia tra cavallo e cavaliere, è perfettamente trasposto nel mondo dell’automobilismo da Mazda. Si manifesta nella sensazione di essere in perfetta sintonia con la vettura, una sensazione che trasforma ogni viaggio in un’esperienza unica e divertente.

Nell’anello di prova, con le sue condizioni impegnative di fango e neve, le Mazda CX-60, CX-5, CX-30 e la Mazda3 4WD hanno dimostrato una capacità eccezionale di adattarsi e rispondere. L’esperienza di guida non è solo una questione di controllo e sicurezza, ma anche di piacere e connessione. La risposta intuitiva della vettura ai comandi del conducente, unita alla stabilità e al controllo forniti dai sistemi avanzati crea un’esperienza di guida che è sia emozionante sia rassicurante.

Sul strada, questo senso di unità si traduce in un piacere di guida che raramente si trova in altre auto. Il comfort, la silenziosità e l’eleganza del viaggio in autostrada si fondono con la reattività e l’agilità nelle curve e nelle situazioni di guida quotidiana. Il risultato è una guida che stimola i sensi, invogliando il conducente a esplorare più a fondo la strada davanti a sé.

La capacità di Mazda di equilibrare perfettamente prestazioni e piacere di guida, senza sacrificare la sicurezza o il comfort, è un tributo alla dedizione al principio del Jinba Ittai. È un’impronta distintiva che permea ogni modello, offrendo al conducente non solo un mezzo per spostarsi da un luogo all’altro, ma una vera e propria estensione di sé stessi, un compagno che risponde e si muove in armonia secondo desideri e necessità.

Copyright Image: Sinergon LTD