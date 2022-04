Kia EV6 GT Line: quanti km si fanno con 20 euro di elettricità?

Motore 2 elettrici da 325 CV Autonomia dichiarata 484 km su ciclo WLTP Km con 20 euro Circa 200 a 100 km/h

Quanti km si possono fare con la Kia EV6 GT Line spendendo circa 20 euro? Dato che abbiamo già ampiamente parlato della Kia EV6 nel test drive dedicato, in questo articolo un po’ diverso dagli altri vediamo quanti km si possono effettivamente fare con la Car Of The Year 2022 in un percorso misto, partendo con meno del 100%.

Il percorso con la Kia EV6 GT Line

A differenza della scorsa prova consumi in elettrico, che mi ha visto affrontare un percorso da Monza a Rimini, in questo caso ho affrontato una prova più “blanda”, percorrendo circa 200 km tra andata e ritorno partendo sempre da Monza e arrivando fino a Traona (SO), nella bassa Valtellina alle pendici delle Alpi Retiche.

La velocità media è stata di circa 100 km/h, con tratti da 90, 110 o 130 km/h ove consentito, durante i quali la Kia EV6 ha dimostrato un comportamento sorprendentemente parsimonioso anche a velocità autostradali, inaspettato su un’auto elettrica con due motori, la trazione integrale e un peso poco superiore alle due tonnellate.

La vettura utilizzata è come detto la Kia EV6 GT Line con due motori elettrici per una potenza complessiva di 325 CV, trazione integrale e batteria da 77,4 kWh che promette 484 km di autonomia con singola carica. In questo caso, sono partito con il 66% di autonomia, dopo che qualche giorno prima avevo ricaricato alle colonnine Enel X di Scalo Milano a Locate di Triulzi, passando dal 20 al 70% e spendendo 22,70 euro per 34 kWh recuperati in DC a 60 kW. Una parte della ricarica elettrica l’ho poi persa per tornare da Scalo a Monza.

Ovviamente c’è anche da aggiungere che è possibile ricaricare gratis in Lombardia, così come in quasi tutte le regioni italiane.

Pro Spazio a bordo

Consumi ridotti

Ecosistema di ricarica Contro Visibilità posteriore sacrificata

Manca CarPlay / Android Auto wireless

Tasti soft touch molto sensibili

Kia EV6 GT Line: piacere e divertimento di guida

La Kia EV6 GT Line è la più potente della gamma “standard” del modello coreano, seconda solo alla più potente Kia EV6 GT che abbiamo di recente provato e che, però, si pone come vera e propria auto sportiva elettrica. Anche questa, comunque, con 325 CV di potenza e oltre 500 N/m di coppia non è da considerare un’auto tranquilla e anzi garantisce una guida piacevole e divertente.

Definirei la GT Line però piuttosto parsimoniosa, per il tipo di auto che è. Non dimentichiamoci che elettriche di questo tipo non vanno paragonate a motori endotermici piccoli 1.3 o 1.5, ma a vetture di un certo livello che, come loro, hanno inevitabilmente consumi diversi e importanti.

Rispetto a tante altre elettriche con potenza simile, la EV6 ha dimostrato anche a 130 km/h di consumare relativamente poco, circa 20/21 kWh su 100 km, che considero un dato molto buono.

Questo mi ha permesso, come detto, di partire con il 66% e affrontare 192 km tra andata e ritorno, con guida in salita tornando a casa con il 12% di carica, 50 km di autonomia residua e un consumo medio di 20 kWh su 100 km, abbassato dalla parte di ritorno in discesa dove lei non solo non consuma nulla, ma sfrutta la frenata rigenerativa per recuperare qualche km.

Un altro valore aggiunto, comune ad altre Kia elettriche come la Niro e la Soul, è la possibilità di gestire ampiamente l’intensità della frenata su 3 livelli, potendo quindi recuperare più o meno autonomia.

Progettazione efficiente e spaziosa

Penso che questi valori derivino prima di tutto da un ottimo lavoro fatto sul bilanciamento dei pesi, che permette alla EV6 di avere un comportamento “risparmioso” nonostante la massa importante. A questo si aggiunge il design, progettato per tagliare l’aria e abbassare il più possibile il cx aerodinamico, e responsabile per questo dell’apsetto così avveniristico e particolare della vettura.

La GT Line aggiunge poi altre soluzioni che la rendono più filante e piacevole da guidare, e che rimandano anche alla GT: i paraurti hanno un disegno più scolpito, i minigonne sono ribassati, e i cerchi hanno un disegno specifico che serve ad accompagnare il flusso dell’aria, riducendo ancora di più la resistenza.

Il piacere del viaggio è enfatizzato dalle quattro modalità di guida, dalla Eco che disattiva la trazione integrale per ridurre i consumi, alla Sport, che invece usa tutta la potenza; e alla Snow, per una migliore aderenza su bagnato e ghiaccio. Ed è enfatizzato dallo spazio interno eccezionale, con spazio per gambe e testa anche per chi è alto oltre 1,90 m, dato dalla batteria piatta e sottile e il passo allungato (2,9 metri) dovuto alla piattaforma su cui sorge, la E-GMP del gruppo Hyundai-Kia condivisa con la IONIQ 5, e che darà vita alle altre elettriche della famiglia “EV X”, come la già presentata EV9.

Ricarica a 800 Volt e Kia Charge

Menzione particolare per il mondo della ricarica Kia. Iniziamo col dire che il sistema di tensione è a 800 Volt, che rende la Kia EV6 GT Line tra le ancora poche vetture ad averlo e le permette una maggiore velocità di ricarica: alle condizioni ideali di temperatura può passare dal 20 all’80% in poco meno di 20 minuti alle colonnine da oltre 300 kW, come le Ionity o le Free To X.

Kia ha poi pensato a un servizio, Kia Charge, con diversi abbonamenti selezionabili che danno accesso con un unico account a più di 260.000 colonnine in Europa, ma soprattutto permettono di ridurre la tariffa di Ionity dai 0,79€/kWh standard a 0,29€/kWh, che considerando la batteria da 77,4 kWh permette di ridurre e non di poco i costi.

