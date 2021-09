Serbatoio Metano 13,8 kg Autonomia Metano 400 km circa Costo Pieno Metano 14 euro circa

Seat Arona metano, con prezzo in promo di 16.800 euro diventa il SUV a metano decisamente conveniente. Si, perchè il primo SUV a metano riesce ad unire i vantaggi di un’alimentazione economica, ecologica ed efficiente, a una dinamicità di guida sorprendente. Scopriamo insieme com’è e come va.

Seat Arona Metano TGI 1.0 90 CV: me la consigli?

Per una volta ragiono al contrario: non te la consiglio se non hai un distributore di metano a portata di mano. Ma se sei tra i “fortunati” per i quali fare il pieno di metano non è un problema, allora dovresti prenderla in seria considerazione. Seat Arona a metano è un’automobile spaziosa, va bene in città e in autostrada. Certo, non è una supersportiva ma non è neanche una di quelle che consideriamo “ferme”.

Il prezzo promo a 16.800 euro è davvero interessante ma non solo, perchè a questo puoi aggiungere lo sconto sul bollo del 75%, che arriva addirittura all’esenzione a vita in alcune regioni. Non ultimo, con il pieno a 14 euro, diventa una avversaria imbattibile anche per le più propagandate auto ibride.

Non ti ho convinto? Prova a leggere tutto l’articolo e vediamo se riesco a farti cambiare idea…!

Pro Bassi costi esercizio

Prezzo interessante

Comodità e praticità

Sistemi ADAS Contro No cambio automatico

No 4WD

Visibilità posteriore scarsa

Comando luci scomodo

Seat Arona metano: le caratteristiche.

Look grintoso in tipico stile Seat, le linee spigolose sono la sua caratteristica principale, messe in evidenza dalla linea che percorre orizzontalmente la fiancata e dal tetto di colore scuro. Interessanti le misure: 4.138 mm di lunghezza, 1.780 mm di larghezza e 1.543 mm di altezza, che fanno di Seat Arona metano un SUV compatto che non ha problemi a muoversi con più agilità nelle nostre città.

Da notare come all’interno offra spazio in abbondanza per la testa dei i passeggeri anteriori e posteriori, anche i più alti. Il bagagliaio vanta una capacità di 282 litri, mentre è interessante la forma del cuscino del sedile. La seduta del conducente è infatti più elevata e conseguentemente propone una migliore visione del traffico ma non solo: rende l’operazione d’ingresso e discesa dalla vettura più facile, apprezzabile da chi dovesse avere problemi motori.

Buona la qualità dei materiali e la fattura delle cuciture dei sedili. Forse si poteva fare qualcosa di più in alcuni particolari, come i pulsanti dei comandi al volante, in ogni caso si ha una bella sensazione di solidità. C’è da dire che per il guidatore tutti i comandi sono a portata di mano, e di vista, e che tutti i sistemi sono semplici da utilizzare nonostante la completezza di opzioni.

Seat Arona metano: motore TGI, serbatoio ed autonomia.

Sono 90 i CV che il motore 1.ooo cc TGI 3 cilindri turbo mette a disposizioni di chi guida la Seat Arona metano. Le tre bombole di gas naturale sono posizionate sotto un vano nel posteriore della vettura, ed hanno una capienza totale pari a 13,8 kg che consentono una autonomia massima attorno ai 400 km. Il bocchettone per il rifornimento è accanto a quello per la benzina e un regolatore elettronico della pressione che gestisce efficientemente la distribuzione del gas all’interno del propulsore TGI.

Seat Arona metano TGI è dotata di un serbatoio per la benzina da 9 litri, che le permette di ottenere un’omologazione monofuel a gas. In questo modo il bollo è ridotto del 75% e possono esserci ulteriori incentivi su base regionale. L’alimentazione a benzina aumenta l’autonomia di altri a 160 km, per un totale di 560 km.

La guida di Seat Arona metano

Diciamo subito che non si avverte alcuna differenza nella guida tra il modello a benzina e quello a metano. Le auto a metano lente e impacciate sono un ricordo degli anni ’80 che non è più reale. Merito delle nuove tecnologie, che su questa Seat Arona a metano significano una coppia massima pari a 160Nm, disponibili già a 1.800 giri al minuto.

Con il cambio manuale a sei marce, questa Arona dimostra di avere un allungo niente male sia nelle le partenze da fermo ai semafori, sia quando in marcia si necessità di uno spunto in più. Dimostra di essere una buona vettura cittadina, che non ha alcun timore di affrontare il traffico. Nello stesso tempo è silenziosa per essere un 3 cilindri, e questa è una bella sorpresa, dota apprezzabile su strade extraurbane ed in autostrada. Nonostante l’altezza da terra non è ovviamente da considerasi una fuoristrada, anche perché è disponibile solo in versione due ruote motrici.

Non ultimo, per i più tecnologici, Arona propone anche la compatibilità con Android Auto e Apple Car Play, ma c’è di più: su questa vettura c’è anche Amazon Alexa, con la quale affronteremo un test approfondito più avanti.

Seat Arona metano: prezzi di listino

Prezzi di listino come sempre interessanti in casa Seat, dove per la Arona Metano si parte dall’allestimento Refercence che parte da 20.500 € per arrivare al completissimo Xperience da 24.350 €.

Seat Arona Metano 1.0 TGI Reference € 20.500

Seat Arona Metano 1.0 TGI Style € 22.400

Seat Arona Metano 1.0 TGI FR € 24.350

Seat Arona Metano 1.0 TGI Xperience € 24.350

Ma attenzione che non finisce qui, più sotto l’offerta di Settembre 2021.

Come promesso ecco la promo di settembre 2021 sulla Nuova SEAT Arona 1.0 TGI 90 CV Reference.

Prezzo di Listino € 20.700 comprensivo di 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali.

Prezzo promozionato di € 17.300.

Esempio di finanziamento su Nuova SEAT Arona 1.0 TGI 90 CV Reference

prezzo promozionato € 16.800 (chiavi in mano IPT esclusa)

Anticipo € 3.425,00

Finanziamento di € 13.675

35 rate da € 118,98

Interessi € 1.477,09

TAN 3,99 % fisso

TAEG 5,32 %

Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 10.987,79

Spese istruttoria pratica € 300,00 (incluse nell’importo totale del credito)

Importo totale del credito € 13.675,00

Spese di incasso rata € 2,25 / mese

Costo comunicazioni periodiche € 3,00

Imposta di bollo/sostitutiva € 34,18

Importo totale dovuto dal richiedente € 15.270,27

Seat Arona metano: il configuratore

A questo link il configuratore Seat Arona Metano TGI, dove per la scelta è necessario prima scegliere l’allestimento, poi il motore.

—–

