Abbiamo provato la Renault Megane E-Tech Electric in città e in autostrada: ecco com’è andata

La recensione Renault Megane E-Tech Electric nel test drive su strada dell’auto elettrica francese che fa concorrenza a Tesla.

La Renault Megane E-Tech Electric è un’auto elettrica che punta sull’innovazione tecnologica e piacere di guida. Non è un caso, visto che Renault è stata una delle case automobilistiche che avevano creduto nell’elettrico in tempi non sospetti. Siamo allora andati a controllare lo stato dell’arte della casa della losanga nel nostro test drive su strada.

Renault Megane E-Tech Electric: me la consigli?

La Renault Megane E-Tech Electric si presenta come una scelta azzeccata per chi cerca un’auto elettrica adatta alla vita urbana. Il suo punto di forza è il comfort di guida, con un’accelerazione e un’ottima maneggevolezza nel traffico cittadino che rendono i tragitti meno stressanti. L’interno è spazioso e ben rifinito, con un cruscotto digitale intuitivo e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione.

E’ sicuramente un’alternativa molto concreta alle Tesla, per chi preferisce rimanere in un ambito di case automobilistiche più tradizionali e con una rete di assistenza consolidata nel tempo. Non solo, perchè come accennato inizialmente Renault ha una lunga esperienza nell’elettrico, come dimostrato dalla Fluence Z.E. entrata in produzione nell’ormai lontano 2011.

Possiamo considerala un’auto tutto fare, che si comporta bene anche nei viaggi extraurbani o nei tragitti autostradali, con una autonomia e velocità di ricarica che permette percorrenze interessanti. Certo, come tutte le elettriche il costo iniziale è da tenere in conto, giustificato per l’alta tecnologia e le prestazioni offerte. Chi ha la possibilità di ricaricare tramite un impianto solare, riuscirà ad ammortizzare la spesa muovendosi senza spese ulteriori. Non solo, perchè può beneficiare dell’ingresso gratuito nelle ZTL cittadine, così come del parcheggio gratuito o da uno sconto sul bollo auto se non addirittura l’esenzione completa come accade in Lombardia.

Ti consiglio la Renault Megane E-Tech se cerchi un veicolo elettrico elegante, tecnologico e piacevole da guidare in ogni situazione.

Com’è la Megane E-Tech Electric

Esternamente, la Renault Megane E-Tech Electric si presenta con un design accattivante, caratterizzato da linee pulite e aerodinamiche. La griglia anteriore, specifica per la versione elettrica, insieme ai dettagli cromati e agli eleganti cerchi in lega, conferisce un aspetto distintivo e moderno. L’illuminazione full LED, con la sua firma luminosa, sottolinea ulteriormente il carattere tecnologico della vettura, migliora la visibilità ed aggiunge un tocco di modernità al design complessivo.

All’interno, buona la qualità dei materiali, dalle finiture soft-touch ai rivestimenti eleganti, che fanno pensare fin da subito ad un ambiente comodo ed accogliente. I sedili ergonomici garantiscono comfort anche durante i viaggi più lunghi, mentre le numerose opzioni di personalizzazione interna permettono di adattare l’ambiente a seconda delle preferenze individuali.

Il cruscotto della Renault Megane E-Tech Electric è dotato di un display digitale completamente personalizzabile, che offre la possibilità di visualizzare le informazioni più importanti in modo chiaro e intuitivo. Il display verticale, posizionato al centro per una facile accessibilità, integra un sistema di infotainment avanzato dotato di Android Automotive. Questo touchscreen di generose dimensioni permette una navigazione semplice tra le varie funzioni dell’auto, e si collega direttamente al proprio account Google senza la necessità di dover collegare lo smartphone.

In termini di funzionalità, la Megane E-Tech Electric è un’autopratica per la vita quotidiana. Il bagagliaio spazioso e la versatilità degli interni la rendono adatta sia per il pendolarismo quotidiano che per viaggi più lunghi, dimostrando che efficienza e praticità possono coesistere in un veicolo elettrico.

Motore e batteria

La Renault Megane E-Tech Electric è equipaggiata con un motore elettrico capace di erogare una potenza di 160 kW, equivalente a circa 217 CV, garantendo una guida reattiva e performante.

La batteria ultrapiatta da 60 kWh consente un’autonomia di circa 470 km secondo il ciclo WLTP. La batteria, oltre ad avere una buona capacità che garantisce un’autonomia significativa, è dotata di un sistema di gestione termica per ottimizzare le prestazioni e la durata. La presenza di una pompa di calore ottimizza l’efficienza, garantendo prestazioni costanti in varie condizioni climatiche.

In termini di ricarica, la Megane E-Tech offre diverse opzioni: può essere ricaricata fino all’80% in 30 minuti utilizzando una colonnina di ricarica rapida da 130 kW.

Su strada

La Renault Megane E-Tech Electric si dimostra immediatamente come un’auto facile ed intuitiva da guidare. L’accelerazione è immediata e sorprendentemente reattiva, come tipico delle vetture elettriche. Ma ciò che colpisce ancora di più è la fluidità e la linearità con cui il motore eroga la sua potenza. Questa caratteristica offre un’esperienza di guida che si distingue per la sua naturalezza, che ben predispone anche chi non ha grande dimestichezza con le auto elettriche.

Il comfort di guida è notevole, grazie alla quasi totale assenza di rumore del motore. Questo contribuisce a creare un’atmosfera di viaggio tranquillo e rilassante, consentendo ai passeggeri di godersi il percorso senza disturbi esterni. Tra l’altro, il suono dell’impianto audio, pulito e gradevole nella risposta dinamica, è ancora più fruibile perchè non è necessario un volume eccessivamente alto.

Nella guida in extraurbano, in particolare in zone collinari o montuose, la Renault Megane E-Tech Electric dimostra una gestione del peso efficace grazie al baricentro abbassato. Questo si traduce in una guida stabile e sicura, anche quando si affrontano curve e controcurve. Degno di nota come la vettura risponda prontamente ai comandi, rendendo la guida in città agile e senza sforzo.

In autostrada, mantiene la sua compostezza, dimostrando un buon controllo e stabilità anche a velocità più elevate, ma ovviamente a norma di codice della strada.

Per quanto riguarda il dato relativo all’autonomia, come accennato in altre occasioni varia moltissimo dal tipo di utilizzo. In un ambiente urbano, non necessariamente all’interno della città, con il traffico quotidiano e frequenti frenate e ripartenze, è possibile arrivare attorno ai 450 km. L’utilizzo autostradale è ovviamente quello più “sanguinoso” e a seconda della velocità si arriva attorno ai 260 km. Cifre che non possono essere precise perchè sono state calcolate osservando la % di autonomia tra una ricarica e l’altra. Diciamo che con un utilizzo medio un’autonomia di 350 km è alla portata di tutti.

In generale, possiamo dire che la Megane E-Tech Electric offre un equilibrio interessante tra agilità, stabilità e comfort, risultando adatta sia per brevi spostamenti in città che per viaggi autostradali più lunghi. La sua versatilità la rende una scelta piacevole in ogni situazione di guida.

Listino prezzi

La Renault Mégane E-Tech Electric offre diverse versioni e allestimenti, ognuna con il proprio prezzo specifico. I prezzi variano in base agli allestimenti e alle specifiche del veicolo.

Allestimento Evolution ER: Questo allestimento include caratteristiche come ABS, airbag, alzacristalli elettrici, assistenza alla partenza in salita, sistema di frenata d’emergenza, cambio e-Shifter al volante, cerchi in lega da 18″, climatizzatore manuale, controllo pressione pneumatici, cruise control, fari full LED, e molti altri.E-Tech electric 130cv comfort range AC7 a partire da 38.050 € E-Tech electric 130cv comfort range AC22 a partire da 39.550 € Allestimento Techno: Oltre alle caratteristiche dell’allestimento Equilibre, il Techno aggiunge funzionalità come accensione automatica fari e tergicristalli con sensore pioggia, ambient lighting, caricatore smartphone wireless, cerchi in lega da 20”, climatizzatore automatico bi-zona, fari full LED Adaptative vision, e molti altri.E-Tech electric 220cv comfort range AC22 a partire da 42.050 € E-Tech electric 220cv comfort range AC7 a partire da 40.550 € Allestimento Iconic: Questo è l’allestimento più avanzato e include tutte le caratteristiche del Techno, oltre ad altri miglioramenti e aggiunte di lusso.E-Tech electric 220cv comfort range AC22 a partire da 45.450 € E-Tech electric 220cv comfort range AC7 a partire da 43.950 €

