Addetti alla sicurezza in aeroporto rubano gli oggetti dei passeggeri: il video che li inchioda

Sono ben tre gli adetti della sicurezza aeroportuale (TSA) arrestati a Miami per il furto di denaro e altri effetti personali dai passeggeri mentre attraversavano i controlli di sicurezza. Ovviamente si tratta di aree sotto stretto controllo da parte dei sistemi di videosorveglianza, ed è ora emerso un video che mostra alcuni dei furti al checkpoint E dell’aeroporto di Miami.

In una sequenza video rilasciata dall’ufficio del procuratore di Miami, un addetto viene ripreso mentre infila le mani in una piccola borsa e sembra tirare fuori un portafoglio. Rimane con le mani sulla vaschetta nella quale si devono riporre gli oggetti fino a quando non la spinge attraverso lo scanner, per poi mettere la mano in tasca. Secondo il rapporto della polizia l’addetto ha “prelevato” 600 dollari dal portafoglio di un passeggero, mentre quest’ultimo era sottoposto ai controlli.

C’è da dire che il furto da parte degli addetti alla sicurezza, assunti da società private, non è una novità, così come non lo è il furto da parte di altri passeggeri in momenti in cui non è facile tenere tutto sotto controllo.

Ecco allora alcuni consigli che sono sempre validi:

Non riporre oggetti di valore nei bagagli da stiva

Non utilizzare bagagli troppo appariscenti

Tenere i contanti in tasca

Non portare con sé contanti in eccesso

Lasciare gioielli preziosi a casa

Usare carte di credito e non contanti

Utilizzare il bancomat all’estero per eventuali prelievi di contanti

Utilizzare gli Apple Airtags, o similari, bagaglio da stiva

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.