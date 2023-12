In un episodio che si discosta dai “soliti” crimini urbani, ha fatto scalpore un furto avvenuto in un parcheggio di un centro commerciale. Secondo le autorità locali e le testimonianze raccolte, un uomo ha sottratto un albero di Natale dal tetto di un’automobile, per poi caricarlo sul proprio SUV Infiniti.

Il fatto è avvenuto a San Mateo in California, e ha suscitato particolare attenzione sia per la natura insolita del crimine sia per il valore dell’oggetto rubato. La vittima del furto, una donna, ha acquistato l’albero per 250 dollari, esprimendo incredulità e disappunto per l’accaduto.

Il furto è stato catturato da una telecamera di sicurezza, e nel video si vede chiaramente il momento in cui l’uomo ha rimosso con una certa destrezza l’albero di Natale, precedentemente legato al tetto di una Honda, per poi trasferirlo all’interno della propria auto. Il video diventato virale sui social, ha sollevato un’ondata di reazioni un po’ il tutto il mondo.

Le autorità di San Mateo stanno attualmente lavorando per identificare e catturare il responsabile, utilizzando le immagini del video come parte fondamentale delle indagini. Chissà se riusciranno a beccare questo Grinch in carne e ossa.

