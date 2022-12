Aereo da turismo effettua un atterraggio di emergenza in autostrada con ai comandi un pilota acrobatico professionista

Gli automobilisti di un’autostrada del Minnesota, negli Stati Uniti, hanno potuto vedere con i propri occhi un miracoloso atterraggio di emergenza effettuato da un aereo da turismo sulla Interstate 35W. Una manovra riuscita quasi perfettamente, tant’è che solo automobile è stata coinvolta, con l’automobilista ed il pilota che ne sono usciti quasi indenne.

E’ stato il Dipartimento dei Trasporti del Minnesota a condividere il video, con una nota decisamente spiritosa: “Anche se questo non è quasi ciò che intendiamo per sistema di trasporto multi modale, siamo contenti che nessuno sia rimasto ferito e siamo impressionati dallo sforzo del pilota di entrare in autostrada incanalandosi nel traffico dall’alto!”.

Il video mostra il piccolo monomotore Bellanca Viking sopra l’autostrada, e scegliere il momento giusto per planare. Grazie al sangue freddo riesce ad toccare l’asfalto mantenendo il controllo dell’aereo, tant’è che l’atterraggio avviene tra tre automobili.

D’altra parte si è venuto a sapere che ai comandi dell’aereo c’era Craig Gifford, un pilota acrobatico a livello agonistico, che ha rappresentato gli Stati Uniti in competizioni internazionali. Ha anche vinto un bronzo ai campionati mondiali di volo acrobatico del 2017 in Sudafrica.

E’ comunque davvero un miracolo che non ci siano stati feriti gravi, vista la situazione di traffico nella quale è avvenuto l’atterraggio di emergenza.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.