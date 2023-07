Gli anti-attivisti colpiscono ancora e rovinano il banchetto vegano degli attivisti pro stop traffico

Non si fermano le azioni contro Just Stop Oil, il gruppo inglese protagonista di una serie infinita di blocchi del traffico nelle ultime settimane a Londra. Il banchetto vegano di Just Stop Oil è stato infatti rovinato dopo che alcuni burloni hanno fatto scattare allarmi antistupro nascosti nei palloncini ad elio.

Gli eco-attivisti avevano organizzato banchetto a Londra, ma non avevano fatto i conti con lo scherzo pianificato dagli Youtuber Josh Pieters e Archie Manners, che si sono imbucati all’evento ed hanno condiviso con i loro 1,4 milioni di abbonati il modo in cui hanno rovinato la cena.

Un vero “controgruppo”, quello del “Just Stop Pissing Everyone Off” (JSPEO) che non perde occasione di sbeffeggiare quelli di Just Stop Oil. Ne avevamo parlato già qualche giorno fa, quando il gruppo, il cui nome potremmo tradurre con “Smettetela di far arrabbiare tutti”, aveva bloccato un tentativo di blocco del traffico. C’è da dire che quelli di JSPEO sono contro azioni ironiche e goliardiche, al contrario di quelli che avevano tirato alcuni razzi agli attivisti Just Stop Oil appesi su un ponte a Londra.

BREAKING: WE’VE SPENT THE LAST FEW DAYS UNDERCOVER WITH JUST STOP OIL. TODAY THEY HELD A PARTY TO ‘CELEBRATE’ THEIR ACHIEVEMENTS, AND WE WERE THERE, GIVING THEM A TASTE OF THEIR OWN MEDICINE. FULL VIDEO TONIGHT. pic.twitter.com/JPwASzacWv — Josh Pieters (@joshua_pieters) July 23, 2023

Le riprese dell’evento hanno mostrato gli attivisti del controgruppo che lanciavano in aria diversi palloncini riempiti con elio verso il soffitto, mentre facevano scattare le sirene dei dispositivi di difesa personale.

Secondo gli autori dello scherzo, sono riusciti a trascorrere alcuni ultimi giorni sotto copertura con Just Stop Oil. E quando hanno organizzato una festa vegana per “celebrare” i loro successi, quelli del controgruppo erano insieme a loro, per “fargli assaggiare la loro stessa medicina”.

Secondo JSPEO, il cambiamento climatico è la più grande crisi che la nuova generazione deve affrontare, ma se vogliamo risolverla dobbiamo lavorare insieme. Le tattiche della JSO negli ultimi 18 mesi non hanno funzionato. Le persone del JSO sono animate da buone intenzioni, ma lo stanno facendo nel modo sbagliato.

Impedire alle madri di andare in ospedale o rovinare la giornata di chi deve andare a lavorare non serve a nulla per affrontare il cambiamento climatico. Come dargli torto?

Ultimo, se vi state chiedendo cosa sono quei dispositivi che si vedono suonare appesi ai palloncini, si tratta di oggetti delle dimensioni di un portachiavi che emettono una sirena a 130 db. Si trovano anche su Amazon a meno di 10 euro.

